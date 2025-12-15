ファミマ×『呪術廻戦』、「死滅回游」描き下ろしビジュアル特別ラッピング店舗が池袋に出現 スタンプラリーも開催
ファミリーマートは、アニメ『呪術廻戦』とのコラボレーションキャンペーン第3弾として、2026年1月8日より放送開始されるテレビアニメ『呪術廻戦』第3期「死滅回游 前編」の描き下ろしビジュアルを公開した。本ビジュアルを使用した特別ラッピングを、15日から東京・ファミリーマート東池袋セイコービル店で展開する。
【画像】虎杖、乙骨…そして獄門疆で“封”印！スタンプラリーの完了印…
ファミリーマートでは東池袋セイコービル店のほか、銀座木挽町通り店、渋谷公園通り店の都内2店舗でも特別ラッピングを展開中。展開する3店の特別ラッピング店舗を”廻る”ことで、「死滅回游」のスーパーティザーデザインのオリジナルポストカードがもらえる「ファミマ回游スタンプラリー」も開催。全国のファミリーマート店舗に設置されているマルチコピー機でプリントコンテンツを購入できるサービス「ファミマプリント」で、スタンプラリー用台紙を購入することでスタンプラリーに参加できる。
特別ラッピング3店舗を“廻り“、各店舗のスタンプをすべて収集すると「死滅回游」のスーパーティザーデザインの「オリジナルポストカード」が数量限定でもらえる。スタンプを集めた後に、3店舗のうち好きな店舗のレジにて受け取ることができる。また、「オリジナルポストカード」を受け取る際に、回游の証に「完了印」が押印される。
「完了印」は、各店舗で違うデザインが用意されており、東池袋セイコービル店では虎杖悠仁、銀座木挽町通り店では、乙骨憂太の「完了印」を押印してもらえる。また、渋谷公園通り店では獄門疆の「完了印」で“封”印してもらえる。
賞品は1人1枚まで、なくなり次第終了。ポストカードは3店舗共通デザインで、各店舗先着400人限定。完了印は、スタンプラリー完了後に店舗スタッフが押印する。
コラボキャンペーンの集大成として、これまでオープンしてきた特別ラッピング店舗を“廻る“スタンプラリー企画に続き、2026年にはテレビアニメシリーズとのコラボ商品やオリジナルグッズを展開するキャンペーンも予定いる
特別ラッピングは、2026年2月2日まで展開される。
