元不登校YouTuberで、現在は高校生で冒険家を名乗るゆたぼん（17）が15日、自身のX（旧ツイッター）を更新。立憲民主党の米山隆一氏にエールを送った。

米山氏の妻で作家、室井佑月氏は「この人すごいよね。手術はうまくいっても、妻は抗生剤が種類変えてもなぜか効きにくく、熱も出たりで、なのに夫は毎日、外との喧嘩にあけくれてる。もう離婚して下さい」とポスト。妻が闘病中にも、米山氏が連日X上で一般ユーザーとバトルを展開していたことが理由とみられる。

そんな中、室井氏は14日夜に「いいえ、あなたはわかっていません。社会正義からデマなどを正していくことは意味がありますが、あなたを叩く市井の人に激怒し、粘着バトルしても、おもしろがる人がさらに増えるだけ。それより『昔のことまで持ち出して、そういうのやめなよ』と言ってくれる人を増やしていくべきです。私はあなたの妻になり、『気持ち悪い』とか『パパ活』とかよく言われますよ。苦しいですが、直にいわれたら、真っ直ぐ目を見て『お願いします。そこから先、今とこれからも見てください』と頭を下げてますよ。苦しいけど」とポストしていた。

ゆたぼんは室井氏の当該投稿を引用。「立憲民主党の米山さんは僕の事をブロックしながら僕の悪口を書き込んでいたけど、この奥さんの事をもっと大切にして欲しいと思います！」とエールを送った。さらに「米山さん！Xで悪口書き込んでる場合じゃないですよ！」と締めくくった。

室井氏は自身の病状について「おっす！ 抗生剤がようやく効いて3日目。熱も下がってきました。なんか気が動転して、変な病状の報告してました。ごめんなさい。病名は、左水腎症、左腎盂腎炎、左膿腎症と、説明用紙に書いてあった。敗血症に移行するとまずいから、入院」としている。

ゆたぼんは自身のYouTubeで6日の朝、対抗車線からバイクが突っ込んできて人身事故に遭って緊急入院している。