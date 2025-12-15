14日に行われたプレミアリーグ第16節リヴァプール戦にて、負傷が続いていたブライトン所属の日本代表FW三笘薫がピッチへ戻ってきた。



試合には0-2で敗れたが、64分から途中出場した三笘は味方とのワンツーからゴール前へ迫るなど良いプレイもあった。今後気になるのは、いつスタメンに入るかだ。



地元メディア『The Argus』によると、指揮官ファビアン・ヒュルツェラーも三笘の能力を評価している。しかし三笘不在時にディエゴ・ゴメスやマキシム・デ・クーパーといった選手が左ウイングに入っており、彼らの実力も無視できない。三笘の実績は確かだが、スタメンを奪うにはもう一度ヒュルツェラーにアピールしなければならないだろう。





ヒュルツェラーも左ウイングに複数の選択肢があるとコメントしている。「三笘がキープレイヤーであり、勝利を決定づける存在であることは誰もが知っている。しかし我々は彼がいない時も素晴らしいチームだったし、彼不在時でも強豪に勝てることを証明してきた。だから今は、彼がベストコンディションを取り戻すことが先決だ。今左サイドにはいくつかの選択肢がある。ディエゴ・ゴメス、クーパーも起用した。そして三笘が戻ってきた。これは我々が望んでいた争いだ。あらゆるエリアでのポジション争いをね」三笘とてスタメン確約とはならなさそうだが、2026W杯へ三笘はブライトンでかつての輝きを取り戻せるか。