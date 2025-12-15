「ここまで決定力があるとは思っていなかった」 マドゥエケが驚いたアーセナルのチームメイトは
チェルシーからアーセナルへ移籍し、右ウイングとしてブカヨ・サカをも脅かす存在になることが期待されるFWノニ・マドゥエケ。そんなマドゥエケがアーセナルで最も驚かされた選手を明かしている。
『Setanta Sports』によると、マドゥエケが衝撃を受けた選手に挙げたのがFWレアンドロ・トロサールだ。
トロサールはマドゥエケとは逆の左サイドに入ることが多いが、不思議な決定力を備えた選手と言える。現在アーセナルはプレミアリーグ首位を走っているが、ここまでトロサールのおかげで拾った勝ち点がいくつもある。
マドゥエケは「今季1番驚いた選手？トロサールだろうね。彼が良い選手だとは知っていたけど、ここまで決定力があるとは思っていなかった。だから彼を選ぶよ」とチームの先輩を称えている。
指揮官ミケル・アルテタにとっても欠かせない選手となっており、優勝へのキーマンと言えそうだ。
Trossard’s incredible goal against Spurs— Premier League Out Of Context (@PL__OOC) November 23, 2025
View from the stands#ARSTOT pic.twitter.com/JKPaqazqzY