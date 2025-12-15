チェルシーからアーセナルへ移籍し、右ウイングとしてブカヨ・サカをも脅かす存在になることが期待されるFWノニ・マドゥエケ。そんなマドゥエケがアーセナルで最も驚かされた選手を明かしている。



『Setanta Sports』によると、マドゥエケが衝撃を受けた選手に挙げたのがFWレアンドロ・トロサールだ。



トロサールはマドゥエケとは逆の左サイドに入ることが多いが、不思議な決定力を備えた選手と言える。現在アーセナルはプレミアリーグ首位を走っているが、ここまでトロサールのおかげで拾った勝ち点がいくつもある。





Trossard’s incredible goal against Spurs



View from the stands#ARSTOT pic.twitter.com/JKPaqazqzY — Premier League Out Of Context (@PL__OOC) November 23, 2025

1-0で勝利した10月のフラム戦、2-2で引き分けたサンダーランド戦、宿敵トッテナムとのダービーマッチで得点を記録していて、ここぞの場面で決定的な働きを見せてきた。マドゥエケは「今季1番驚いた選手？トロサールだろうね。彼が良い選手だとは知っていたけど、ここまで決定力があるとは思っていなかった。だから彼を選ぶよ」とチームの先輩を称えている。指揮官ミケル・アルテタにとっても欠かせない選手となっており、優勝へのキーマンと言えそうだ。