【S.H.Figuarts グリーヴァス将軍（STAR WARS: Revenge of the Sith）】 発売日：11月29日 参考価格：18,150円 セール価格：16,134円

楽天ブックスは、BANDAI SPIRITSから発売中の可動フィギュア「S.H.Figuarts グリーヴァス将軍（STAR WARS: Revenge of the Sith）」を参考価格から11％オフの16,134円で販売している。

本商品は、「スター・ウォーズ エピソード3／シスの復讐」より「グリーヴァス将軍」をS.H.Figuartsシリーズで立体化したもの。マントはワイヤー入りの布製で着脱・ポーズ付けが可能だ。腕部は差し替えで4本腕の姿も再現できる。全高は約190mm。

【セット内容】

・本体

・交換用手首パーツ左右各2種

・交換用腕パーツ一式

・ライトセーバー4種

・布製マント

・専用台座一式

専用台座一式が付属

交換用の腕パーツを用いることで、4本腕の形態を再現可能。ライトセーバーは4種付属する

別売りの「S.H.Figuarts オビ＝ワン・ケノービ -Classic Ver.-（STAR WARS: Revenge of the Sith）」と並べて名シーンを再現できる

※「S.H.Figuarts グリーヴァス将軍（STAR WARS: Revenge of the Sith）」以外の商品は別売りです

(C)＆ TM Lucasfilm Ltd.