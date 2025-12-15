NPBやMLBでも優勝を経験した川崎宗則氏

日米や台湾、独立リーグを渡り歩いた44歳が、中東の地でも輝きを放った。ドバイの新リーグ「ベースボール・ユナイテッド」に参加している元ソフトバンクの川崎宗則氏が、プレーオフでの初代MVPに輝いた。

元西武の中島宏之氏や元広島の薮田和樹氏ら、多数の日本人が所属する「ミッドイースト・ファルコンズ」の一員としてプレー。1チームあたり9試合という短期日程ながら、ここまでチームは最多の6勝を挙げて上位2チームによるプレーオフに進出。第3戦で8-1で勝利し、シリーズ制覇を果たした。

川崎氏は第3戦では「2番・二塁」で出場すると2安打1四球、2打点と活躍。見事にシリーズの初代MVPに選ばれ、トロフィーを掲げて「今日はみんなで勝ち取った勝利だと思います。ここにいる全員が主役です。今日は本当にありがとうございました」と喜びを爆発させた。

ソフトバンクやカブスで優勝を経験し、2019年には台湾球界でプレー。その後も日本の独立リーグでプレーするなど、44歳でも躍動を続けている。SNSでは「最高です!!!!」「うおおおおお！ ムネリンMVP！」「えええーwwwすげえwwwwww」「44歳でここまで動けてMVP獲ってるのすごいよなぁ」「倍くらいイキイキしてる」「相変わらずかっこええ」など、活躍を喜ぶ声が相次いだ。（Full-Count編集部）