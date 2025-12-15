１４日午後５時頃、福岡市中央区地行浜の商業施設付近で、男女２人が刃物のようなもので刺された。

男性は胸を、女性は背中をそれぞれ刺されて市内の病院に搬送されたが、命に別条はないという。福岡県警は１５日、同県糸島市、無職の男（３０）を男性に対する殺人未遂容疑で逮捕した。容疑を認めており、包丁２本を所持していたという。

同県警中央署の発表によると、刺されたのは福岡市中央区の男性会社員（４４）と、岡山県倉敷市の女性会社員（２７）。

男性は、みずほペイペイドーム福岡１階にある関係者用の駐車場エレベーターホールに男がいたため声をかけたところ、刺されたという。隣接する商業施設「ＢＯＳＳ Ｅ・ＺＯ ＦＵＫＵＯＫＡ」にはアイドルグループ「ＨＫＴ４８」の専用劇場が入っており、男性は劇場スタッフだった。

女性は、ドームであったイベントに来ており、商業施設の１階エスカレーター付近で友人と待ち合わせていた際に刺された。「男と面識はない」と話しているという。

ＨＫＴ４８の公式ウェブサイトによると、事件を受け、１４日午後６時以降に予定していた「オンライン握手会」を中止した。劇場は休館日で、劇場に併設する事務所にいたメンバーは全員が無事に避難したとしている。