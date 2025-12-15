水晶玉子のプレミアムうさぎ占い　12月15日〜21日の運勢

【2025年12月15日〜21日の運勢】水晶玉子のプレミアムうさぎ占い（無料）

大人気のレジェンド占い師・水晶玉子先生が占う「プレミアムうさぎ占い」。各うさぎの今週の運勢はこちら。日々のくらしを楽しく生きるためのヒントにしてみてくださいね。

誇り高くマイペース

ライオンうさぎの今週の運勢太陽のようにキラキラした人がパワーをくれる。楽しい未来の話をしよう

明るく笑顔を絶やさない人、素敵な輝きのある人から、毎日を楽しく過ごすためのエネルギーをもらえます。年末年始の予定、2026年に挑戦したい趣味やレジャーなど、未来についておしゃべりを。16日は感謝を伝える言葉やささやかな贈り物が、縁をよりよく育てます。

ライオンうさぎの基本性格

顔と首のまわりにたてがみのように長い毛を持つライオンうさぎタイプのあなたは、その名前のとおり誇り高くマイペースな性格。ふだんはおだやかでまじめ。曲がったことが大嫌い。自分の決めたことはどこまでも忠実に守り、理想に向かって着実に進んでいきます。ただ器用ではないので、一度、自分のテリトリーを決めると、そこからあまり外に出ていきたがらない傾向も。突発的な出来事や変化にはやや弱く、慣れるのには時間がかかります。

柔軟でフレンドリー

ロップイヤーの今週の運勢2026年に向けて、不要なものを手放そう。未来への見通しが良好に

生活の中の無駄を省きましょう。時間の使い方、お金の流れ、人間関係などを冷静に見つめ直し、身の回りをスッキリ整えると、新しい年に向けた指針が見えてきます。17日に何か“不要なもの”をひとつ手放すと吉。

ロップイヤーの基本性格

垂れた長い耳に平面的な顔がチャームポイントのロップイヤーは、おだやかで人懐こい性格。そんなロップイヤータイプのあなたもやさしくフレンドリーでコミュニケーション能力が高め。柔軟性があって、いろいろな人と連帯・協力することができ、どんな環境にもそれなりに慣れて、みんなのよき友人、まとめ役にもなれる人です。でも少し寂しがりなのでだれかを頼りすぎたり、影響を受けすぎると人間関係のゴタゴタに巻き込まれやすくなります。

親切・明るい・わかりやすい

アンゴラうさぎの今週の運勢「自分の時間」を優先。中途半端になっていることにも取り組んで

趣味を楽しみ、体と心のケアをして心を満たしましょう。読みかけの本を読むなど、中途半端になっていることに再び取り組むのもおすすめです。15日は時間や期日をきちんと守って。18日は細かい作業を。思った以上にはかどりそう。

アンゴラうさぎの基本性格

モフモフの長い毛が少し大きめの体をおおっているアンゴラうさぎタイプのあなたは、見た目どおりの心温かく、親切で明るい人柄です。時折、暑苦しい印象も与えますが、あなた自身はいつも自然体で何より自分らしく生きることを大切にしています。そのため楽しくないことでは能力を発揮できず、いやなことは自分流にアレンジしてしまいます。隠しているつもりでも心の中はすぐに表情に出てしまう、わかりやすい正直な性格でもあります。

独自の着眼点が光る

ウーリーうさぎの今週の運勢心に負担をかけないで。無理なことやいやなことはスルー

違和感のある出来事、受け入れにくい状況には、無理に合わせず距離を置いたほうが賢明です。特に19日は、「これは譲れない」という自分の気持ちを大事に過ごして。16日は目立たない作業や地味な役割ほどていねいに取り組みましょう。

ウーリーうさぎの基本性格

小さな体がウーリー＝ウール（羊毛）のようなモフモフの毛におおわれているウーリーうさぎ（ジャージーウーリー）はおだやかで少し控えめな性格といわれます。そんなウーリーうさぎタイプのあなたは、感受性が鋭く、ふだんはもの静かに見えても、好き嫌いが激しく、個性も強め。人があまり気がつかないことに着目して、それを独自に深めていくような力を秘めています。何かのきっかけがあると、大胆で予測不能なジャンプを見せて周囲を驚かせたりします。

包容力抜群な人気者

フレミッシュジャイアントの今週の運勢新たな視点で“これから”を考えよう。悩みは書き出して

仕事やプライベートで、今後についての深い話ができそう。新たな目標や課題も見えてくるので、“これまで”にこだわらず、新たな視点で物事を見つめましょう。悩みや迷いは紙に書き出すと整理できそう。19日は瞑想をして心を落ち着かせて。

フレミッシュジャイアントの基本性格

うさぎのなかでも最大の品種として知られているフレミッシュジャイアントは体格は大きいけれど、おおらかで温かな性格。そんなフレミッシュジャイアントタイプのあなたの特徴は安定感と存在感。ささいなことではブレず、どんと受け止められる包容力があり、それが周囲に安心感を与えるはず。そのせいか特に自己主張しなくても周囲に人が集まる傾向も。ふだんは慎重で受け身ですが、動くときは大胆で、周囲をざわつかせることも多いでしょう。

器用で順応性も抜群

野うさぎの今週の運勢新たな意見を受け入れ、2026年の選択肢を増やそう

進めていることに外部の人が関わり、思いがけない方向へと発展する可能性があります。戸惑うかもしれませんが、その変化が新しい気づきをもたらしてくれるでしょう。20日の新月は、大人数より、ひとりとじっくり話をするのに最適。理解も深まりそう。

野うさぎの基本性格

野うさぎは自然の中で自由に生きているうさぎで、品種はミックス。そんな野うさぎタイプのあなたは、出会っていく、いろいろな経験や知識を自分の栄養分として成長していく人。自分から未開の地を切り開く積極性にはやや欠けますが、どんな環境にも順応し、だれとでもフランクに交流できるたくましさの持ち主。器用で多芸多才なので、あれこれ手を出しすぎる傾向もあり、一つ一つ結果を出しながら進むと実り多い時間を過ごせます。

行動力があり逆境に強い

レッキスの今週の運勢意外なところに開運のヒントが。視野を広げてチャンスをつかもう！

これまで目を向けてこなかった分野から、思いがけない発見や学びが得られそう。興味の幅を広げ、さまざまな場にも足を運んで情報を集めましょう。予想外の出来事も次のステップに進むためのサインです。柔軟に受け止めて。20日はこの時期ならではのものに触れると吉。

レッキスの基本性格

スレンダーな体をおおうビロードのような光沢のある短い体毛が特徴のレッキスは、運動能力も高く、ワイルドな印象を与えます。そんなレッキスうさぎタイプのあなたは、考えるより先に動きだすようなスピード感のある行動力を持つ人。おだやかでサバサバしていますが、信念を持ち主張は強く、めったなことでは妥協せず、リスクや失敗を恐れずに突き進みます。競争や争いにも強く、逆境にも負けませんが、必要以上に敵をつくらないよう注意を。

美意識&向上心が高い

ホトうさぎの今週の運勢気ままに過ごす時間が、思いがけない展開を呼び込むきっかけに

急にぽっかりと時間が空いたりして、自由に過ごせる瞬間ができそうです。以前から気になっていたことを行動に移して有意義に過ごすと、思いがけない展開やチャンスにつながる予感。21日は一歩引いたスタンスで過ごすと吉。

ホトうさぎの基本性格

ホトうさぎ（ドワーフホト）は、目のまわりの毛にアイラインのように色がある“アイバンド”が特徴のスタイリッシュなうさぎ。そんなホトうさぎタイプのあなたは、心のどこかで“自分は人とは違う“という思いを抱く、美意識もプライドも高い人。そんな自分の価値観と理想に向かって上をめざす、向上心の強い頑張り屋。ただ失敗を恐れて大胆になりきれない傾向もあり、はみ出して個性的に生きるよりは、仲間や組織の中で頑張るほうが実力を発揮できます。

人懐っこく自由気まま

ヒマラヤンの今週の運勢まわりからチャンスがもたらされる。一歩、踏み出してみて

だれかのひと言や誘いが、あなたを前進させるきっかけになりそうです。おもしろそうな話なら思い切って乗ってみて。その一歩がよい運気の循環を生み出すでしょう。21日は最初から飛ばしすぎないで。余力を残しながら進めることが成功の秘訣です。

ヒマラヤンの基本性格

白い体に赤い目、耳と鼻の頭、しっぽと手足の先が黒いエキゾチックな姿のヒマラヤンうさぎは、賢く、人懐こいけれど、少し気まま。そんなヒマラヤンタイプのあなたも、行きたい所に行き、やりたいことをやる、自由奔放さが持ち味。おかげで人を振り回したり、振り回されたりする不安定な生活になりやすい傾向も。でも何かひとつ、追い求めたい理想や生活の軸になるものがあれば、逆にあなた自身が人を巻き込む、大きな存在にもなれます。

コツコツタイプの努力家

ネザーランドドワーフの今週の運勢自分が進みたい方向性が見えてくる。15日は得意なことに集中

2026年にやりたいことが見えてきそう。実現のためにリサーチをして、必要な準備を始めると◎。まわりの人の言葉から、いいアイディアがひらめくことも。15日は見切りをつけることが大事。“できないこと”より“できること”に注力を。

ネザーランドドワーフの基本性格

小型の品種のネザーランドドワーフは、成長しても子うさぎのような短い耳と丸い顔が特徴。体が小さいせいか、性格は警戒心が強く、神経質で怖がりな面があります。そんなネザーランドドワーフタイプのあなたも、細かなことが気になり、慎重で用心深く、内向的。自分の内側の思いや世界を大事にしているため、未経験の分野や突発的な事態には弱いけれど、コツコツと粘り強く小さな知識や経験を積み重ねることで大きくなれます。

水晶玉子 占術研究家。幼いころから占いに興味を持ち、東洋占星術、西洋占星術、タロットカードなど数々の占いを研究。幅広い知識に裏打ちされた占いで当たると評判になり、女性誌を中心に大活躍。オリエンタル占星術、フルーツフォーチュンなどのオリジナル占いでも知られる。



