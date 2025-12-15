ドル円理論価格 1ドル＝152.98円（前日比-1.22円） ドル円理論価格 1ドル＝152.98円（前日比-1.22円）

ドル円理論価格 1ドル＝152.98円（前日比-1.22円）



割高ゾーン：153.64より上

現値：155.92

割安ゾーン：152.32より下



過去5営業日の理論価格

2025/12/12 154.20

2025/12/11 153.87

2025/12/10 155.56

2025/12/09 155.59

2025/12/08 155.76



（注）ドル円理論価格とは？

Klugチームが独自に開発したシグナルです。金利差、リスク許容度など様々な要素を勘案し、コンピュータで自動的に計算しています。理論価格を上回れば割高、下回れば割安と判断します。行き過ぎた相場は振り子のように修正されるため、押し目買い、戻り売りのメドを探す上で参考になります。

