元AKB48でタレント、実業家の小嶋陽菜（37）が15日までに自身のインスタグラムを更新。衣装姿を公開した。

「ハート型ウイルスどうぞ」と書き出した小嶋。12月5〜7日に東京・日本武道館で開催されたAKB48の20周年記念コンサートに出演した際に披露した自身のオフショットを披露した。

「『ハート型は何回あってもいいな！』（？！）という総団長からのお言葉で6日と7日どちらもユニット曲で披露しました」と報告。「可愛い後輩長友ちゃん、久保ちゃんとえりい、平田ちゃんと（歴代にゃんにゃん仮面）なんと今回のための新衣装を用意していただけるとしのぶちゃんから聞いた時からずっと楽しみにしていました」と振り返った。

「1週間前のフィッティングで、こんなにピンクなことを知りめーっちゃ可愛いけど、今の私に似合うのだろうか…？と少し不安に。社長として会議室に籠る毎日。ピンクのフリルを着る日がまたくるなんて思ってなかった！なんなら現役時よりピンク度増してない？」と回想。「でも衣装チームのみなさんもフィッティングから大盛り上がりでとっっても楽しみにしてくれていたので、『これは似合わせるしかない！』とがんばりました！ファンのみんなも喜んでくれそう…か、大事故かどっちかだなって当日、なんとかやりきりました！今回はヘアメイクもたくさん褒めてもらえてヘアメイクさん、いつも本当にありがとうございます…」と添えた。

「AKB48の衣装って、すごいよね。当日は早着替えでちゃんと見ることができなかったけど、この1着に何色ものピンクがレイヤードされていて、とても繊細で、本当に可愛い。世界一可愛い衣装をありがとうございます 新衣装も全部可愛かったなぁ。年末もたのしみ！」とつづった。

ファンからは「こじはる、圧倒的ビジュアルやけど歌唱力も素晴らしい」「本当に、本当にこの衣装かわいい」「最高だったし私は泣いたよ、、」「めちゃめちゃ可愛い」「女神すぎました」「天才アイドルすぎる可愛すぎる」「にゃんヲタ大歓喜です本当にありがとうございます」「何しても可愛いんだけどハート型ウイルスのにゃんにゃんは格別」「にゃんにゃんのピンク色アイドル服はとても可愛い」などのコメントが寄せられた。