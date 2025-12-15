俳優の妻夫木聡（45）が15日までに自身のインスタグラムを更新。主演を務めて14日に最終回を迎えたTBS日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」への感謝の言葉を並べた。

自身のインスタグラムで「#tbs 始まりがあれば終わりがある。わかってはいるけど、終わりたくないよね」とつづり始めた。

「この涙って、どんな感情なんだろう。寂しさなのか、感動なのか、達成感なのか。人間には説明できない感情がある。だからこそ、ドラマや映画が生まれるんだろう」と共演した俳優・佐藤浩市、女優・松本若菜、Snow Man目黒蓮などと撮影オフショットを投稿した。

そして「ザ・ロイヤルファミリー。ご視聴ありがとうございました。誰よりも愛されるドラマを作りたい、その一心でした。みんなが主人公のこのドラマが、皆さんの心の中で走り続けてくれることを心から祈っております」と感謝の言葉を並べた上で、「夢は頂点。夢の続きが見られるように、頑張ります」と投稿を締めた。

ネットでは「最高でした！その一言です！」「すごく余韻が心地よかったです」「馬と共に夢を掴むって、何よりも最高だと思います」「本当に素敵なドラマでした一生忘れません」「予想を超えた最終回でした」と感動の声が上がった。