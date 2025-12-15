JR四国は、25歳以下の利用者を対象とした冬のお得なきっぷ『若者限定四国フリーきっぷ』をこの冬も発売します。12,000円でJR四国全線の特急・普通列車自由席が3日間乗り放題になるという、まさに破格の内容。

今シーズンは、JR四国チケットアプリ「しこくスマートえきちゃん（スマえき）」限定での発売となり、チケットレスで便利に利用できます。この記事では、発売期間や利用条件、年末年始の注意点について詳しく解説します。

25歳以下だけズルい！特急乗り放題で12,000円とか神すぎる

このきっぷは、利用開始日において満25歳以下（25歳を含みます）の方のみが利用できる大変お得な商品です。有効期間は連続する3日間で、JR四国全線（宇多津〜児島間を含む）の特急列車および普通列車の普通車自由席が乗り降り自由となります。

さらに、土佐くろしお鉄道線（窪川〜若井間）の普通列車の普通車自由席や、ジェイアール四国バスの路線バス（土佐山田〜美良布間、松山〜久万高原間）にも乗車可能です。特急列車に乗車できるため、移動時間を短縮しながら効率よく四国を巡ることができます。なお、指定席やグリーン車を利用する場合は乗車券部分のみ有効となり、別途料金券の購入が必要です。

駅の窓口に行っても買えないよ！スマホを握りしめてアプリから

今回の「若者限定四国フリーきっぷ」は、JR四国チケットアプリ「しこくスマートえきちゃん（スマえき）」限定の商品です。駅のみどりの窓口やJR四国ツアー支店などでの紙のきっぷの発売はありませんのでご注意ください。

アプリ限定のため、窓口の営業時間や住んでいる地域に関わらず、利用者のスマートフォンからいつでもどこでも購入が可能です。決済にはクレジットカードのほか、PayPayも利用できます。購入時に年齢確認はありませんが、利用中は生年月日を確認できる公的証明書（運転免許証、マイナンバーカード等）の携帯が必須となります。

年末年始は使えない期間があるから要注意！

利用期間は2025年12月10日(水)〜2026年1月12日(月)までですが、年末年始の多客期には設定除外日があります。具体的には、2025年12月24日(水)〜2026年1月4日(日)を利用開始日とするきっぷは発売されません。

発売期間は利用開始日の1ヶ月前から当日までです。冬休み期間中の旅行を計画する際は、利用開始日が設定除外期間に重ならないよう、事前の確認をおすすめします。

「若者限定四国フリーきっぷ」概要

・発売期間：2025年12月1日(月)〜2026年1月10日(土)

※利用開始日の1ヶ月前から当日まで発売

※2025年12月24日(水)〜2026年1月4日(日)の利用開始分は発売なし

・利用期間：2025年12月10日(水)〜2026年1月12日(月)

・有効期間：連続3日間

・価格：大人12,000円（小児設定なし）

・利用資格：利用開始日において満25歳以下の方

・発売箇所：JR四国チケットアプリ「しこくスマートえきちゃん」限定

【きっぷの内容】

・JR四国全線（宇多津〜児島間含む）の特急・普通列車の普通車自由席が乗り放題

・土佐くろしお鉄道線（窪川〜若井間）の普通列車の普通車自由席が乗り放題

・ジェイアール四国バスの路線バス（土佐山田〜美良布、松山〜久万高原）

使用可能区間

特急列車も自由自在に乗り降りできるこのきっぷなら、四国の魅力を余すことなく満喫できるはず。卒業旅行や冬休みの思い出作りに、スマホ片手に四国一周の旅へ出かけてみてはいかがでしょうか。

（図：JR四国、TOP写真：assorted photo / PIXTA）

鉄道チャンネル編集部

（旅と週末おでかけ！鉄道チャンネル）