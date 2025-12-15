¡ÚÂ®Êó¡Û¸©Î©Á´ÆüÀ©¹â¹»¡Ö¿Ê³Ø´õË¾¾õ¶·¡ÊÂè°ì¼¡Ä´ºº¡Ë¡×È¯É½¡¡50¹»118²Ê4¥³ー¥¹¡¡¡Ú²¬»³ / ¿ï»þ¹¹¿·¡Û
²¬»³¸©Æâ¤ÎÃæ³Ø¹»¤òÍèÇ¯½Õ¤ËÂ´¶È¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤ÎÀ¸ÅÌ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¡¢Âè1¼¡¿Ê³Ø´õË¾Ä´ºº¤¬¤Þ¤È¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Á´ÆüÀ©¸©Î©¹â¹»¤ÎÊ¿¶ÑÇÜÎ¨¤Ï1.03ÇÜ¤Ç¡¢ºòÇ¯Æ±»þ´ü¡Ê1.07ÇÜ¡Ë¤è¤ê²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü①～⑨¡Û¸©Î©¹â¹»¡ÖÁ´¹»¡¦Á´³Ø²Ê¤ÎÇÜÎ¨¡×¤ò·ÇºÜ
¡ö¾ðÊó¤Ï¿ï»þ¹¹¿·Í½Äê
Ä«Æü¡¦Áà»³¡¦Ë§Àô¡¦°ìµÜ¡¦¾ëÅì¡¦À¥¸Í¡¦À¾Âç»û¡¦¹â¾¾ÇÀ
²¬»³¾ëÅì¡ÊÉáÄÌ¡Ë¤Ï1.42ÇÜ¤È¹âÇÜÎ¨¡£²¬»³Ë§Àô¤â1.24ÇÜ¤È¹âÇÜÎ¨¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£À¾Âç»û¡ÊÉáÄÌ¡¦¹ñºÝ¾ðÊó¡¦¾¦¶È¡Ë¤â1.57ÇÜ¤È¹â¤¤ÇÜÎ¨¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤Û¤«¤Î¹â¹»¡¦³Ø²Ê¤Ï¡Ú²èÁü①¡Û¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£