[12.14 スコティッシュ・リーグカップ決勝 セント・ミレン 3-1 セルティック]

　スコティッシュ・リーグカップ決勝が14日に開催され、セルティックはセント・ミレンに1-3で敗れて連覇を逃した。日本人ではMF旗手怜央とFW前田大然がスタメン出場。旗手はチーム唯一の得点を挙げた。

　昨季王者のセルティックは前半2分に先制を許したが、同23分に追い付く。敵陣左のDFキーラン・ティアニーが左足でクロスを送ると、ファーの旗手が滑りながら右足でボレーシュートを決め、今季公式戦4点目を記録した。

　しかし、セルティックは後半19分と同31分に失点を喫し、1-3で敗戦。2022-23シーズンに続く大会2連覇は叶わなかった。

　セルティックの次戦は17日のリーグ第17節となり、ダンディー・ユナイテッドのホームに乗り込む。