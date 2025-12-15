旗手怜央がリーグ杯決勝でファインゴールも…セルティックはセント・ミレンに敗れて連覇を逃す
[12.14 スコティッシュ・リーグカップ決勝 セント・ミレン 3-1 セルティック]
スコティッシュ・リーグカップ決勝が14日に開催され、セルティックはセント・ミレンに1-3で敗れて連覇を逃した。日本人ではMF旗手怜央とFW前田大然がスタメン出場。旗手はチーム唯一の得点を挙げた。
昨季王者のセルティックは前半2分に先制を許したが、同23分に追い付く。敵陣左のDFキーラン・ティアニーが左足でクロスを送ると、ファーの旗手が滑りながら右足でボレーシュートを決め、今季公式戦4点目を記録した。
しかし、セルティックは後半19分と同31分に失点を喫し、1-3で敗戦。2022-23シーズンに続く大会2連覇は叶わなかった。
セルティックの次戦は17日のリーグ第17節となり、ダンディー・ユナイテッドのホームに乗り込む。
A brilliant ball from Kieran Tierney reaches Reo Hatate at the back post and the midfielder makes no mistake as he fires the ball home ⚽️— Celtic Football Club (@CelticFC) December 14, 2025
