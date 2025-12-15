Snow Manの主題歌「オドロウゼ！」も解禁！佐久間大介主演映画『スペシャルズ』予告映像公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

佐久間大介（Snow Man）の初単独主演映画『スペシャルズ』（2026年3月6日公開）より、「ダンス経験がある」というだけで集められたやる気ゼロの殺し屋たちの予告編映像が解禁された。

■「オドロウゼ！」のタイトルの如く、5人がダンス！

映画『スペシャルズ』は、年齢も性格もバラバラな＜孤高のプロの殺し屋たち＞が、裏社会のトップ・本条会のクセ者親分の暗殺をもくろみ、その親分が必ず訪れるというダンス大会への出場を目指すという、かつてない驚愕のダンスアクション・エンターテイメント。主演の佐久間大介（Snow Man）を筆頭に、椎名桔平、中本悠太（NCT）、青柳翔、小沢仁志といった、豪華異色メンバーが本気のダンスに挑む。

このたび公開された予告映像は、迫力のカーチェイスシーンから始まる。元殺し屋・ダイヤ（佐久間大介）らが銃撃で相対するなか、風間組のナンバー2・熊城（椎名桔平）が、報酬1億円で年齢も性格もバラバラな＜超一流の殺し屋＞たちに「ダンスチームを組んでもらいたい」と持ち掛ける。

ミッションは、なかなかその姿を表さないクセ者ながら、溺愛する孫娘の出場するダンス大会には必ず現れるという裏社会のトップ・本条会の親分の暗殺。変装のためにアフロヘアにお揃いのカラースーツでポップにダンスのステップを踏む姿も垣間見えるが、ダンス大会のために通うことになった練習スタジオでは胸ぐらをつかんだ取っ組み合いをはじめるなどチームとしてまとまりのない5人。そんな中、ダンスの先生となった小学生の女の子に「やる気ある？」と叱られる殺し屋一同の姿も。

刻一刻と迫る暗殺計画。映像の後半では、初解禁となるSnow Manによる主題歌楽曲「オドロウゼ！」のタイトルの如く、ダンサブルでノリのいいビートに乗せ、心を入れ替えダンス練習に奮闘する姿や白のスーツに身を包みステージに立つ姿が！ しかし、ステージ上での壮絶な銃撃戦に加え、巻き込まれてしまう少女とそれを守る5人の様子など、コミカルでありつつも感動をも予感させる予告編となっている。

■【動画】『スペシャルズ』予告映像

■映画情報

『スペシャルズ』

2026年3月6日（金）公開

原案・脚本・監督：内田英治

出演：佐久間大介（Snow Man）

椎名桔平 中本悠太（NCT） 青柳翔 小沢仁志

羽楽 前田亜季 平川結月／矢島健一 六平直政

石橋蓮司

主題歌：Snow Man「オドロウゼ！」

配給：エイベックス・フィルムレーベルズ

(C)2026「スペシャルズ」フィルムパートナーズ

