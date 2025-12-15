ETF売買動向＝15日寄り付き、日経レバの売買代金は229億円とやや低調 ETF売買動向＝15日寄り付き、日経レバの売買代金は229億円とやや低調

15日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前週末同時刻比24.0％減の548億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同28.0％減の385億円となっている。



個別ではグローバルＸ ロボティクス＆ＡＩ－日本株式ＥＴＦ <2638> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日本高配当株アクティブ <2084> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸ高配当４０ <1651> 、グローバルＸ 高配当３０－日本株式 <235A> 、業界改革厳選ＥＴＦ地銀 <395A> など41銘柄が新高値。ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ 金先物 ベア ＥＴＮ <2037> が新安値をつけている。



そのほか目立った値動きではＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 産業用金属 <1686> が3.78％高、ＮＺＡＭ カーボン・エフィシェント指数 <2567> が3.32％高、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＮＡＳＤＡＱ１００ ダブルインバース <2870> が3.30％高と大幅な上昇。



一方、グローバルＸ ウラニウムビジネス ＥＴＦ <224A> は6.23％安、ｉシェアーズ ＡＩ グローバル・イノベーション <408A> は4.68％安、グローバルＸ 半導体 ＥＴＦ <2243> は4.64％安、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ Ｓ＆Ｐ ５００ 半導体 <346A> は4.45％安、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＮＡＳＤＡＱ１００ レバレッジ <2869> は3.68％安と大幅に下落している。



日経平均株価が558円安と急落するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金229億1900万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日における同時刻の平均245億9700万円を下回っている。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が34億2600万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が33億8400万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が27億500万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が21億5600万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が16億8000万円の売買代金となっている。



株探ニュース

