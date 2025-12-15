決算マイナス・インパクト銘柄 【東証スタンダード・グロース】寄付 … アストロＨＤ、ＢＲＡＮＵ、ＧＥＮＤＡ (12月12日発表分)
―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の12月11日から12日の決算発表を経て15日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。
■決算マイナス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率
<460A> ＢＲＡＮＵ 東Ｇ -11.95 12/12 本決算 15.24
<3444> 菊池製作 東Ｓ -8.86 12/12 上期 赤縮
<4075> ブレインズ 東Ｇ -8.37 12/12 1Q 赤縮
<9237> 笑美面 東Ｇ -8.31 12/12 本決算 78.63
<2978> ツクルバ 東Ｇ -7.74 12/12 1Q 黒転
<9235> 売れるＧ 東Ｇ -7.69 12/12 1Q 赤縮
<211A> カドスＣ 東Ｓ -6.94 12/12 1Q -74.85
<2991> ランドネット 東Ｓ -6.70 12/12 1Q 3.45
<9163> ナレルＧ 東Ｇ -5.70 12/12 本決算 6.60
<9254> ラバブルＭＧ 東Ｇ -5.43 12/12 本決算 2.41
<7827> オービス 東Ｓ -5.28 12/12 本決算 -18.51
<324A> ブッキングＲ 東Ｇ -4.89 12/12 上期 10.90
<4382> ＨＥＲＯＺ 東Ｓ -4.69 12/12 上期 332.65
<8077> トルク 東Ｓ -4.03 12/12 本決算 -25.72
<3159> 丸善ＣＨＩ 東Ｓ -3.75 12/12 3Q 96.45
<3653> モルフォ 東Ｇ -3.74 12/12 本決算 111.27
<2373> ケア２１ 東Ｓ -3.37 12/12 本決算 -35.54
<6037> 楽待 東Ｓ -3.31 12/12 1Q 68.29
<3930> はてな 東Ｇ -3.03 12/12 1Q -91.30
<6656> インスペック 東Ｓ -2.93 12/12 上期 赤転
<6778> アルチザ 東Ｓ -2.32 12/12 1Q 赤縮
<3121> マーチャント 東Ｓ -2.30 12/12 本決算 黒転
<9166> ＧＥＮＤＡ 東Ｇ -2.28 12/12 3Q -26.09
<186A> アストロＨＤ 東Ｇ -2.17 12/12 上期 赤縮
<7692> Ｅインフィニ 東Ｓ -2.00 12/12 1Q 473.81
<5131> リンカーズ 東Ｇ -1.89 12/12 1Q 赤拡
<4174> アピリッツ 東Ｓ -1.47 12/12 3Q 赤転
<7878> 光・彩 東Ｓ -1.41 12/12 3Q -17.02
<3524> 日東網 東Ｓ -1.22 12/12 上期 -2.23
<4378> ＣＩＮＣ 東Ｇ -1.19 12/12 本決算 黒転
<7901> マツモト 東Ｓ -1.03 12/12 上期 赤縮
<5971> 共和工業 東Ｓ -1.00 12/12 上期 35.24
<7614> オーエムツー 東Ｓ -0.79 12/12 3Q -14.58
<6049> イトクロ 東Ｇ -0.36 12/12 本決算 32.60
<8013> ナイガイ 東Ｓ -0.35 12/12 3Q 赤拡
<9242> メディア総研 東Ｇ -0.30 12/12 1Q 赤拡
<1758> 太洋基礎 東Ｓ -0.30 12/12 3Q 561.43
<7674> ＮＡＴＴＹ 東Ｇ -0.16 12/12 3Q 赤転
<6267> ゼネラルパ 東Ｓ -0.13 12/12 1Q 27.59
<3361> トーエル 東Ｓ -0.12 12/12 上期 -23.17
<7850> 総合商研 東Ｓ -0.12 12/12 1Q 40.57
※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした15日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース