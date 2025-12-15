―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の12月11日から12日の決算発表を経て15日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。

■決算マイナス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　下落率 　発表日　決算期　経常変化率

<460A> ＢＲＡＮＵ 　　東Ｇ 　 -11.95 　 12/12　本決算　　　 15.24
<3444> 菊池製作 　　　東Ｓ　　 -8.86 　 12/12　　上期　　　　赤縮
<4075> ブレインズ 　　東Ｇ　　 -8.37 　 12/12　　　1Q　　　　赤縮
<9237> 笑美面 　　　　東Ｇ　　 -8.31 　 12/12　本決算　　　 78.63
<2978> ツクルバ 　　　東Ｇ　　 -7.74 　 12/12　　　1Q　　　　黒転

<9235> 売れるＧ 　　　東Ｇ　　 -7.69 　 12/12　　　1Q　　　　赤縮
<211A> カドスＣ 　　　東Ｓ　　 -6.94 　 12/12　　　1Q　　　-74.85
<2991> ランドネット 　東Ｓ　　 -6.70 　 12/12　　　1Q　　　　3.45
<9163> ナレルＧ 　　　東Ｇ　　 -5.70 　 12/12　本決算　　　　6.60
<9254> ラバブルＭＧ 　東Ｇ　　 -5.43 　 12/12　本決算　　　　2.41

<7827> オービス 　　　東Ｓ　　 -5.28 　 12/12　本決算　　　-18.51
<324A> ブッキングＲ 　東Ｇ　　 -4.89 　 12/12　　上期　　　 10.90
<4382> ＨＥＲＯＺ 　　東Ｓ　　 -4.69 　 12/12　　上期　　　332.65
<8077> トルク 　　　　東Ｓ　　 -4.03 　 12/12　本決算　　　-25.72
<3159> 丸善ＣＨＩ 　　東Ｓ　　 -3.75 　 12/12　　　3Q　　　 96.45

<3653> モルフォ 　　　東Ｇ　　 -3.74 　 12/12　本決算　　　111.27
<2373> ケア２１ 　　　東Ｓ　　 -3.37 　 12/12　本決算　　　-35.54
<6037> 楽待 　　　　　東Ｓ　　 -3.31 　 12/12　　　1Q　　　 68.29
<3930> はてな 　　　　東Ｇ　　 -3.03 　 12/12　　　1Q　　　-91.30
<6656> インスペック 　東Ｓ　　 -2.93 　 12/12　　上期　　　　赤転

<6778> アルチザ 　　　東Ｓ　　 -2.32 　 12/12　　　1Q　　　　赤縮
<3121> マーチャント 　東Ｓ　　 -2.30 　 12/12　本決算　　　　黒転
<9166> ＧＥＮＤＡ 　　東Ｇ　　 -2.28 　 12/12　　　3Q　　　-26.09
<186A> アストロＨＤ 　東Ｇ　　 -2.17 　 12/12　　上期　　　　赤縮
<7692> Ｅインフィニ 　東Ｓ　　 -2.00 　 12/12　　　1Q　　　473.81

<5131> リンカーズ 　　東Ｇ　　 -1.89 　 12/12　　　1Q　　　　赤拡
<4174> アピリッツ 　　東Ｓ　　 -1.47 　 12/12　　　3Q　　　　赤転
<7878> 光・彩 　　　　東Ｓ　　 -1.41 　 12/12　　　3Q　　　-17.02
<3524> 日東網 　　　　東Ｓ　　 -1.22 　 12/12　　上期　　　 -2.23
<4378> ＣＩＮＣ 　　　東Ｇ　　 -1.19 　 12/12　本決算　　　　黒転

<7901> マツモト 　　　東Ｓ　　 -1.03 　 12/12　　上期　　　　赤縮
<5971> 共和工業 　　　東Ｓ　　 -1.00 　 12/12　　上期　　　 35.24
<7614> オーエムツー 　東Ｓ　　 -0.79 　 12/12　　　3Q　　　-14.58
<6049> イトクロ 　　　東Ｇ　　 -0.36 　 12/12　本決算　　　 32.60
<8013> ナイガイ 　　　東Ｓ　　 -0.35 　 12/12　　　3Q　　　　赤拡

<9242> メディア総研 　東Ｇ　　 -0.30 　 12/12　　　1Q　　　　赤拡
<1758> 太洋基礎 　　　東Ｓ　　 -0.30 　 12/12　　　3Q　　　561.43
<7674> ＮＡＴＴＹ 　　東Ｇ　　 -0.16 　 12/12　　　3Q　　　　赤転
<6267> ゼネラルパ 　　東Ｓ　　 -0.13 　 12/12　　　1Q　　　 27.59
<3361> トーエル 　　　東Ｓ　　 -0.12 　 12/12　　上期　　　-23.17

<7850> 総合商研 　　　東Ｓ　　 -0.12 　 12/12　　　1Q　　　 40.57

※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした15日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース