決算プラス・インパクト銘柄 【東証スタンダード・グロース】寄付 … ヒュマメイド、ノースサンド、山岡家 (12月12日発表分)
―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の12月11日から12日の決算発表を経て15日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。
★No.7 スマレジ <4431>
26年4月期第2四半期累計(5-10月)の連結経常利益は前年同期非連結比12.8％増の13億3500万円に伸びた。
■決算プラス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率
<9556> イントループ 東Ｇ +10.12 12/12 1Q 37.97
<7131> のむら産業 東Ｓ +9.68 12/12 本決算 7.44
<3399> 山岡家 東Ｓ +9.51 12/12 3Q 22.57
<3974> ＳＣＡＴ 東Ｓ +8.85 12/12 本決算 1.52
<3441> 山王 東Ｓ +8.37 12/12 1Q 36.31
<6336> 石井表記 東Ｓ +8.10 12/12 3Q 33.82
<4431> スマレジ 東Ｇ +5.53 12/12 上期 12.75
<9240> デリバリコン 東Ｇ +5.48 12/12 1Q 黒転
<456A> ヒュマメイド 東Ｇ +4.32 12/12 3Q －
<168A> イタミアート 東Ｇ +3.96 12/12 3Q 6.73
<3320> クロスプラス 東Ｓ +3.46 12/12 3Q 21.50
<6757> ＯＳＧコーポ 東Ｓ +3.08 12/12 3Q -15.82
<7279> ハイレックス 東Ｓ +3.07 12/12 本決算 -10.62
<7831> ウイルコＨＤ 東Ｓ +2.35 12/12 本決算 黒転
<7097> さくらさく 東Ｇ +2.33 12/12 1Q 972.00
<4934> Ｐアンチエイ 東Ｇ +2.29 12/12 1Q -2.56
<6091> ウエスコＨＤ 東Ｓ +2.28 12/12 1Q -47.83
<3931> Ｖゴルフ 東Ｇ +2.11 12/12 3Q -38.46
<3421> 稲葉製作 東Ｓ +1.27 12/12 1Q 5.77
<446A> ノースサンド 東Ｇ +0.76 12/12 3Q －
<5079> ノバック 東Ｓ +0.75 12/12 上期 364.89
<6898> トミタ電機 東Ｓ +0.43 12/12 3Q 赤縮
<3418> バルニバービ 東Ｇ +0.19 12/12 1Q 18.85
<7126> グローバルＳ 東Ｓ +0.15 12/12 1Q 赤拡
※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした15日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース