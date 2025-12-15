

―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―



企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。



以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の12月11日から12日の決算発表を経て15日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。



★No.7 スマレジ <4431>

26年4月期第2四半期累計(5-10月)の連結経常利益は前年同期非連結比12.8％増の13億3500万円に伸びた。



■決算プラス・インパクト銘柄



コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率



<9556> イントループ 東Ｇ +10.12 12/12 1Q 37.97

<7131> のむら産業 東Ｓ +9.68 12/12 本決算 7.44

<3399> 山岡家 東Ｓ +9.51 12/12 3Q 22.57

<3974> ＳＣＡＴ 東Ｓ +8.85 12/12 本決算 1.52

<3441> 山王 東Ｓ +8.37 12/12 1Q 36.31



<6336> 石井表記 東Ｓ +8.10 12/12 3Q 33.82

<4431> スマレジ 東Ｇ +5.53 12/12 上期 12.75

<9240> デリバリコン 東Ｇ +5.48 12/12 1Q 黒転

<456A> ヒュマメイド 東Ｇ +4.32 12/12 3Q －

<168A> イタミアート 東Ｇ +3.96 12/12 3Q 6.73



<3320> クロスプラス 東Ｓ +3.46 12/12 3Q 21.50

<6757> ＯＳＧコーポ 東Ｓ +3.08 12/12 3Q -15.82

<7279> ハイレックス 東Ｓ +3.07 12/12 本決算 -10.62

<7831> ウイルコＨＤ 東Ｓ +2.35 12/12 本決算 黒転

<7097> さくらさく 東Ｇ +2.33 12/12 1Q 972.00



<4934> Ｐアンチエイ 東Ｇ +2.29 12/12 1Q -2.56

<6091> ウエスコＨＤ 東Ｓ +2.28 12/12 1Q -47.83

<3931> Ｖゴルフ 東Ｇ +2.11 12/12 3Q -38.46

<3421> 稲葉製作 東Ｓ +1.27 12/12 1Q 5.77

<446A> ノースサンド 東Ｇ +0.76 12/12 3Q －



<5079> ノバック 東Ｓ +0.75 12/12 上期 364.89

<6898> トミタ電機 東Ｓ +0.43 12/12 3Q 赤縮

<3418> バルニバービ 東Ｇ +0.19 12/12 1Q 18.85

<7126> グローバルＳ 東Ｓ +0.15 12/12 1Q 赤拡



※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした15日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。

「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。



株探ニュース

