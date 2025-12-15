―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の12月11日から12日の決算発表を経て15日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。

★No.7　スマレジ <4431>
　26年4月期第2四半期累計(5-10月)の連結経常利益は前年同期非連結比12.8％増の13億3500万円に伸びた。

■決算プラス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　上昇率 　発表日　決算期　経常変化率

<9556> イントループ 　東Ｇ 　 +10.12 　 12/12　　　1Q　　　 37.97
<7131> のむら産業 　　東Ｓ　　 +9.68 　 12/12　本決算　　　　7.44
<3399> 山岡家 　　　　東Ｓ　　 +9.51 　 12/12　　　3Q　　　 22.57
<3974> ＳＣＡＴ 　　　東Ｓ　　 +8.85 　 12/12　本決算　　　　1.52
<3441> 山王 　　　　　東Ｓ　　 +8.37 　 12/12　　　1Q　　　 36.31

<6336> 石井表記 　　　東Ｓ　　 +8.10 　 12/12　　　3Q　　　 33.82
<4431> スマレジ 　　　東Ｇ　　 +5.53 　 12/12　　上期　　　 12.75
<9240> デリバリコン 　東Ｇ　　 +5.48 　 12/12　　　1Q　　　　黒転
<456A> ヒュマメイド 　東Ｇ　　 +4.32 　 12/12　　　3Q　　　　　－
<168A> イタミアート 　東Ｇ　　 +3.96 　 12/12　　　3Q　　　　6.73

<3320> クロスプラス 　東Ｓ　　 +3.46 　 12/12　　　3Q　　　 21.50
<6757> ＯＳＧコーポ 　東Ｓ　　 +3.08 　 12/12　　　3Q　　　-15.82
<7279> ハイレックス 　東Ｓ　　 +3.07 　 12/12　本決算　　　-10.62
<7831> ウイルコＨＤ 　東Ｓ　　 +2.35 　 12/12　本決算　　　　黒転
<7097> さくらさく 　　東Ｇ　　 +2.33 　 12/12　　　1Q　　　972.00

<4934> Ｐアンチエイ 　東Ｇ　　 +2.29 　 12/12　　　1Q　　　 -2.56
<6091> ウエスコＨＤ 　東Ｓ　　 +2.28 　 12/12　　　1Q　　　-47.83
<3931> Ｖゴルフ 　　　東Ｇ　　 +2.11 　 12/12　　　3Q　　　-38.46
<3421> 稲葉製作 　　　東Ｓ　　 +1.27 　 12/12　　　1Q　　　　5.77
<446A> ノースサンド 　東Ｇ　　 +0.76 　 12/12　　　3Q　　　　　－

<5079> ノバック 　　　東Ｓ　　 +0.75 　 12/12　　上期　　　364.89
<6898> トミタ電機 　　東Ｓ　　 +0.43 　 12/12　　　3Q　　　　赤縮
<3418> バルニバービ 　東Ｇ　　 +0.19 　 12/12　　　1Q　　　 18.85
<7126> グローバルＳ 　東Ｓ　　 +0.15 　 12/12　　　1Q　　　　赤拡

※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした15日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース