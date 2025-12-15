【「50年ロングセラー」の秘訣】

カルビー「かっぱえびせん」やめられない とまらない秘話

サッポロポテトバーベQあじ（カルビー）

50周年の節目といえば、夫婦なら「金婚式」。互いに健康で共白髪を誓った男女でも、およそ3割しか迎えることができない特別な記念日だ。50年も愛し愛されてきた企業やロングセラー商品も数あるが、そこに至るまでにはどんな苦労を重ねてきたのだろうか。

◇ ◇ ◇

カルビーといえば、1964年発売の「かっぱえびせん」。その10年後に満を持して誕生したのが「サッポロポテトバーべQあじ」だ。

しかし、開発当初はカレー味になる予定だった。カレー味からバーベキュー味に変更になったのは、「カレーは家庭での味付けが異なり、味をイメージしにくい」との理由から。

何はともあれ、生地に初めて肉を練り込んだ画期的なスナック菓子としてデビュー。バーベキューは肉と野菜を使った料理だが、これは当時アメリカに出張した社員がスナック菓子の定番の味がバーベキューなのを知り、商品名になった。独特のあみあみの形状もバーベキューの網をイメージしたものだが、この形自体にも意味がある。

■「サッポロ」のポの○が☆に

バーべQあじは1972年に札幌オリンピックにちなんで発売されたかっぱえびせんの姉妹品「サッポロポテト」がベース。サッポロポテトはカルビーとして初めて生のジャガイモを使ったスナック菓子で、この成功がポテトチップスの開発へとつながるのだが、すでに発売していた「サッポロポテト つぶつぶベジタブル」と区別がつきやすいよう、スティックタイプではない形状の開発が進められ、立体的でサクサクの食感の網目タイプにすることを思いついたのだという。

「昨年、発売から節目の50年を迎え、次は100年を目指してより皆さまに愛される商品になれるよう努めてまいります」（カルビー担当者）

よく見ると、商品名ロゴの「サッポロ」のポの○が☆になっている。これは札幌市の徽章（北斗星）をリスペクトして付けられたという。