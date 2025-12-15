日本最大規模の国立競技場で、初めてK-POP公演が開催された。KBSは13日から14日までの2日間にわたり、「2025 MUSIC BANK GLOBAL FESTIVAL IN JAPAN」を、東京都新宿区の国立競技場で開催したと明らかにした。

最大8万人を収容できる国立競技場での公演は、日本国内でもSnow ManやYOASOBIなど、トップクラスのアーティストにしか許されないほどハードルが高い。ここでK-POP公演が行われたのは今回が初めてで、韓国を代表するK-POPアイドルグループの出演により、1日6万席、2日間で計12万席のチケットが全席完売するなど、大きな反響を呼んだ。KBSのパク・ジャンボム社長は「『冬のソナタ』に始まった韓流ブームがK-POPへとつながり、初の国立競技場公演を開催できた」と説明した。

俳優兼歌手のイ・ジュニョンと、グループIVE（アイブ）のチャン・ウォニョンが2日間にわたり司会を務め、初日はTOMORROW X TOGETHER（トゥモロー・バイ・トゥギャザー）、ENHYPEN（エンハイプン）、BOYNEXTDOOR（ボーイネクストドア）、ILLIT（アイリット）がステージを飾った。特にTOMORROW X TOGETHERのメンバー、ヨンジュンは圧巻のソロステージも披露し、日本のファンから大きな歓声を浴びた。14日にはユノ・ユンホとStray Kids（ストレイキッズ）、NiziU（ニジュー）、IVE（アイブ）などが出演した。

「ゴールデン・ロード（Golden Road）」をテーマに展開された今回の公演は、K-POPの歩みを一度に楽しめる構成となった。K-POPを代表する少女時代の『Genie』を、Hearts2Hearts（ハーツトゥハーツ）が日本のファンに披露した。KARAの『Pretty Girl』はiznaが、デビュー4カ月のKORTIS（コルティス）はBTS（防弾少年団）の『Mic Drop』をそれぞれ披露した。

特に今回は、日韓国交正常化60周年を記念し、日本で高い人気を誇るSnow Manがスペシャルゲストとして登場し、華やかな花火ショーとともに会場を盛り上げた。今回の日本公演は、12月30日午後8時30分から、韓国でKBS 2TVを通じて放送される。