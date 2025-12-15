年収1000万円を捨てて大手企業を早期退職した45歳男性が、「年間たった60日あまりの営業」で会社員時代を超えるまで
会社に行くのがつらい。でも辞めれば同僚に迷惑をかけてしまいそう。転職や起業をするにも、何から手をつけたらいいかわからないーー。このように悩みながらも、代わり映えのない毎日をただ繰り返してはいないだろうか。
「会社から『逃げる』ことは敗北ではなく、新しい人生を切り拓くスタートライン」
そう語るのは、自動車部品の最大手メーカー・デンソーをうつ病寸前で早期退職し、45歳でブルーベリー観光農園「ブルーベリーファームおかざき」（愛知県岡崎市）を立ち上げた畔柳茂樹氏だ。現在では、年間60日あまりの営業にもかかわらず、会社員時代を大きく超える年収を実現させた畔柳氏。まさに“会社から逃げる勇気”によって、人生を好転させたのである。
氏がこの異業種起業での成功体験を伝える「成幸するブルーベリー農園講座」を開講すると、同様に悩める会社員が殺到。延べ2000人超が受講すると、なんとそのうち6割が脱サラして新規就農に挑戦したという。ブルーベリー観光農園にかぎっても、全国で100件以上も誕生したのだ。
“会社から逃げる勇気”は、一体どうすれば持てるのだろうか？ 畔柳氏の実体験にもとづいたマインドセットの仕方を紹介する。※本記事は、畔柳茂樹著『会社から逃げる勇気』（ワニブックス）より一部抜粋・編集してお届けします。
◆会社を辞めると決めるまで3年かかった
私が会社を辞めるという決断をするまでに3年ほどの時間がかかった。自分の身の振り方は、あくまで個人の判断に委ねるが、10年ほど前からブルーベリー観光農園の起業セミナーを開催していて、気づいたことがある。
それはセミナー参加者を見ていると、世の中には私と同じようにサラリーマンとして行き詰まり、未来に希望の光が見出せなくなってしまった人が実に多いことだ。
特に前著『最強の農起業!』（かんき出版）出版以来、このような悩めるサラリーマンの参加者が一気に増えた。
中には、精神的にかなり追い込まれた状態の方、すでにうつ病を発症して休職中や休養中の方も散見され、私としても自分の経験を活かしてお役に立ちたいと思うようになった。
参加者は、ビジネスモデルに興味があるのはもちろんだが、私の脱サラ起業ストーリーに共感して参加してくれた人だ。だからなおさら何かサポートしてあげられないかと考えている。
◆「会社を辞めたいけど、そんなの無理」と思っているあなたへ
ここでは、「会社を辞めたいけど、そんなの無理」と思っている方に向けて様々な視点からメッセージを送るのでぜひ聴いてほしい。会社を辞めることを無理に勧めるつもりはない。辞めた人がすべて上手くいっているわけではないし、会社に残ることも立派な決断だ。
ただわかってほしいのは、人生にはいろんな道があって選択可能だということ。起業、転職、家業継承、留学、資格や学位取得のための進学など実に様々な道が用意されている。
「世界は本当にもっと広くて自由」だということをわかってほしい。私の場合は、大企業の管理職から逃げ出したことが人生最大のターニングポイントになった。あそこで方向転換しなければ今の私はいない。このような本を執筆することもなかった。
◆辞められない理由は何か？
「辞めたいけど、どうせ無理」と考えている人がそう思ってしまう理由は以下のようなものだ。
•会社に迷惑をかけたくない。
•同僚がみんながんばっているのに自分だけ抜けられない
•脱落者のレッテルを貼られたくない
•デキない奴と思われたくない
•親に心配かける
•転職・起業もどうせ不安
いずれの理由も「他人のため」「他人の評価」という視点だ。これらの理由が何度となく頭の中を堂々巡りして抜け出せなくなり、考えるのが面倒になり、「どうせ無理」という気持ちになってしまう。
