JR武蔵野線 運転を再開 市川大野駅での人身事故の影響で上下線で運転一時見合わせ

2025年12月15日 9時28分 TBS NEWS DIG

JR東日本によりますと、JR武蔵野線は市川大野駅での人身事故の影響で、上下線で運転を見合わせていましたが、午前9時5分ごろに運転を再開したということです。