¸µ¥Ç¥£¡¼¥é¡¼±Ä¶È¥Þ¥ó¤¬Ë½Ïª¡ÖÅðÆñ¤µ¤ì¤ë¼Ö¡×¤Ë¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë3¤Ä¤ÎÆÃÄ§¡£¡È°Õ³°¤ÊÉôÊ¬¡É¤¬ÌµËÉÈ÷¤Ê¼Ö¤ÏÍ×Ãí°Õ¡½¡½ÂçÈ¿¶Á¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó
Âç»ö·ï¤Ð¤«¤ê¤¬¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¿È¶á¤Ê¾®¤µ¤Ê»ö·ï¤ÎÊý¤¬¿ÍÀ¸¤òº¸±¦¤¹¤ë¤³¤È¤â¡£ÃíÌÜ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤ò¼è¤ê¾å¤²ÂçÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À2025Ç¯¤Î¶ÄÅ·¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÆÃÊÌ¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ª¡Ê½é¸ø³«2025Ç¯5·î9Æü¡¡µ»ö¤Ï¼èºà»þ¤Î¾õ¶·¡Ë¡¡¡ö¡¡¡¡¡ö¡¡¡¡¡ö
SNS¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Ï¢Æü¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö°¦¼Ö¤ÎÅðÆñ¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÈ¯¿®¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤Þ¤¹¡£ÀèÆü¤âºë¶Ì¸©Æâ¤Î¥ä¡¼¥É¤ÇÅðÆñ¼Ö¤È»×¤ï¤ì¤ë¹âµé¼Ö¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤Ï°ìÂÎ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¼Ö¤¬Åð¤Þ¤ì¤¿¤ê¼Ö¾å¹Ó¤é¤·¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤¸¤Ä¤Ï¡¢¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¶ÐÌ³·Ð¸³¤Î¤¢¤ëÉ®¼Ô¤¬¡¢Åö»þ¤Î·Ð¸³¤Ê¤É¤âÆ§¤Þ¤¨¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡¡´õ¾¯¤Ê¼Ö
²¿¤è¤êÁÀ¤ï¤ì¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬¡¢¹âµé¼Ö¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿Æþ¼êº¤Æñ¤Ê¼Ö¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤ËÁÀ¤ï¤ì¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬³¤³°¤Ç¤Î¿Íµ¤¤¬¹â¤¤¼Ö¤Ç¡¢¥È¥è¥¿¤Î¥é¥ó¥É¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼¤ä¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¼¥É¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢¿·¼Ö¤Ç¤ÏÆþ¼êº¤Æñ¤Ê¼Ö¤Ê¤É¤âÌ¾¤òÏ¢¤Í¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢±Ç²è¡Ö¥ï¥¤¥ë¥É¥¹¥Ô¡¼¥É¡×¤Î±Æ¶Á¤Ç1990Ç¯Âå¡Á2000Ç¯Âå½éÆ¬¤Ëºî¤é¤ì¤¿¹ñ»º¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤âÁÀ¤ï¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤ÐÆü»º¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥óGT-R¤ä¥È¥è¥¿¥¹¡¼¥×¥é¡¢¥Þ¥Ä¥ÀRX-7¤È¤¤¤Ã¤¿±ýÇ¯¤ÎÌ¾¼Ö¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¼Ö¤ÏÅðÆñ¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤¤Ç¤¹¡£É®¼Ô¤ÏÆü»º·Ï¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤Ë¶Ð¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Åö»þ¤Ç¤â¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥óGT-R¤ÏÀ°È÷Æþ¸ËÃæ¤Ê¤É¤Ç¤â¸·½Å¤ËÊÝ´É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Èµ²±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¢¼ÖÆâ¤¬»¶¤é¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼Ö
ÅðÆñ¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¼ÖÎ¾ËÜÂÎ¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼Ö¤ÎÃæ¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤ëµ®½ÅÉÊ¤â¤Þ¤¿ÅðÆñ¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¼Ö¤ÎÃæ¤ËÌµËÉÈ÷¤Ë¥Ð¥Ã¥°¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¥â¥Î¤¬Íð»¨¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¡È¼Ö¤ËÂÐ¤·¤Æ´Ø¿´¤¬Äã¤¤¡É¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÈÈ¿Í¤«¤éÁÀ¤ï¤ì¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£´ÊÃ±¤Ë¤Ç¤¤ëËÉ±Òºö¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¼Ö¤ÎÃæ¤ËÉ¬Í×¤Ê¥â¥Î°Ê³°¤ÏÃÖ¤«¤Ê¤¤¡¢µ®½ÅÉÊ¤ÏÈ©¿ÈÎ¥¤µ¤º»ý¤Ã¤Æ¤ª¤¯¡¢¼ÖÆâ¤Ï¾ï¤ËÀ°ÍýÀ°ÆÜ¤ò¿´¤¬¤±¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¸·½Å¤Ë¤ä¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¼Ö¤Ë¥«¥Ð¡¼¤ò¤«¤±¤ÆÊÝ´É¤¹¤ë¤È¤«¡¢¥«¡¼¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡£¡È°Õ³°¤ÊÉôÊ¬¡É¤¬ÌµËÉÈ÷¤Ê¼Ö
°Õ³°¤È»×¤ï¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¼Ö¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥×¥ì¡¼¥È¤ÎÅðÆñ¤Ë¤âµ¤¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥×¥ì¡¼¥È¤Ï¤Ê¤¼¤«³¤³°¤Ç¤â¿Íµ¤¤Ç¡¢Åð¤Þ¤ì¤¿¤â¤Î¤¬³¤³°¤ËÎ®ÄÌ¤·¥³¥ì¥¯¥¿¡¼¤Î¼ê¤Ë¤ï¤¿¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤âÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥×¥ì¡¼¥È¤¬ÅðÆñ¤ËÁø¤¦¤ÈºÇ´ó¤ÎÎ¦±¿»Ù¶É¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆºÆÈ¯¹Ô¤Î¼êÇÛ¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¼ê´Ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢²¿¤è¤ê¼Ö¤¬»È¤¨¤Ê¤¤´ü´Ö¤¬À¸¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£ÄÌ¾ï¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥×¥ì¡¼¥È¤Ï¥×¥é¥¹¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ç³°¤»¤ë¥Ó¥¹¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤òÆÃ¼ì¤ÊÆ»¶ñ¤Ç¤Ê¤¤¤È³°¤»¤Ê¤¤¥í¥Ã¥¯¥Ü¥ë¥È¤ËÊÑ¤¨¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ¼ê·Ú¤Ç¤¹¡£1ËÜ¤¢¤¿¤ê1000±ßÄøÅÙ¤ÇÇã¤¨¤ë¤Î¤ÇÂÐºö¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¼Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë½ãÀµ¤Î¥¿¥¤¥ä¥Û¥¤¡¼¥ë¤âÁÀ¤ï¤ì¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£¹â²Á¤Ê¥Ö¥é¥ó¥ÉÊª¤Î¥Û¥¤¡¼¥ë¤¬Åð¤Þ¤ì¤ä¤¹¤¤¤È»×¤ï¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢Åð¤ó¤À¸å¤ÎÎ®ÄÌ¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ë¤ÈÂ¤¬¤Ä¤¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¡¢Èæ³ÓÅªÎ®ÄÌÎÌ¤ÎÂ¿¤¤½ãÀµ¥Û¥¤¡¼¥ë¤òÁÀ¤Ã¤¿ÀàÅð¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â»ö¼Â¤Ç¤¹¡£¤³¤Á¤é¤â¤ä¤Ï¤êÆÃ¼ì¤Ê·Á¾õ¤Î¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ê¥Ã¥È¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤É¤ÎÂÐºö¤ò¤ª´«¤á¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡¾¯¤·¤Î½ÐÈñ¤Ç°¦¼Ö¤ò¼é¤ì¤ë¤Ê¤é¤Ð¡Ä
ÅöÁ³¡¢Åð¤à¿Í´Ö¤¬°¤¤¤Î¤Ç¥æ¡¼¥¶¡¼Â¦¤¬ÂÐºö¤Ë¤ª¶â¤ò¤«¤±¤ë¤Î¤ÏÌµÂÌ¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢Åð¤Þ¤ì¤¿»þ¤Î¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¾¯¤·¤Î½ÐÈñ¤Ç°¦¼Ö¤ò¼é¤ì¤ë¤Ê¤é¤Ð°Â¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Åð¤Þ¤ì¤¿¼Ö¤äÉôÉÊ¤Ê¤É¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¤³¤È¤Ï¶Ë¤á¤Æµ©¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ËÉ±Ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë±Û¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£SNS¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¤âÅð¤Þ¤ì¤¿¼Ö¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤ÈÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ËÁÆ¬¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¥ä¡¼¥É¤«¤é³¤³°¤ØÍ¢½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¹â¤¤¤ª¶â¤ò½Ð¤·¤ÆÇã¤Ã¤¿°¦¼Ö¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¥ª¡¼¥Ê¡¼¼«¤éËÉ±Ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ãÊ¸¡¿±§Ìî¸»°ì¡ä
¡Ú±§Ìî¸»°ì¡Û
ºë¶Ì¸©ºß½»¤Î·ó¶È¥é¥¤¥¿¡¼¡£Âç³ØÂ´¶È¸å¡¢Âç¼êÆü·Ï¼«Æ°¼Ö¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤Ë½¢¿¦¡£¤½¤Î¸å¡¢¶âÍ»¶È³¦¤Î¶ÈÌ³¡¦¶µ°é»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦²ñ¼Ò¤ËÅ¾¿¦¤·¡¢Ë¡¿Í±Ä¶È¤Ë½¾»ö¤·¤Ê¤¬¤é¡¢2µé¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°µ»Ç½»Î¡¢AFP»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¡£X¡ÊµìTwitter¡Ë¡§@gengen801
SNS¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Ï¢Æü¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö°¦¼Ö¤ÎÅðÆñ¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÈ¯¿®¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤Þ¤¹¡£ÀèÆü¤âºë¶Ì¸©Æâ¤Î¥ä¡¼¥É¤ÇÅðÆñ¼Ö¤È»×¤ï¤ì¤ë¹âµé¼Ö¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤Ï°ìÂÎ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¼Ö¤¬Åð¤Þ¤ì¤¿¤ê¼Ö¾å¹Ó¤é¤·¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤¸¤Ä¤Ï¡¢¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¶ÐÌ³·Ð¸³¤Î¤¢¤ëÉ®¼Ô¤¬¡¢Åö»þ¤Î·Ð¸³¤Ê¤É¤âÆ§¤Þ¤¨¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
²¿¤è¤êÁÀ¤ï¤ì¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬¡¢¹âµé¼Ö¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿Æþ¼êº¤Æñ¤Ê¼Ö¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤ËÁÀ¤ï¤ì¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬³¤³°¤Ç¤Î¿Íµ¤¤¬¹â¤¤¼Ö¤Ç¡¢¥È¥è¥¿¤Î¥é¥ó¥É¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼¤ä¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¼¥É¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢¿·¼Ö¤Ç¤ÏÆþ¼êº¤Æñ¤Ê¼Ö¤Ê¤É¤âÌ¾¤òÏ¢¤Í¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢±Ç²è¡Ö¥ï¥¤¥ë¥É¥¹¥Ô¡¼¥É¡×¤Î±Æ¶Á¤Ç1990Ç¯Âå¡Á2000Ç¯Âå½éÆ¬¤Ëºî¤é¤ì¤¿¹ñ»º¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤âÁÀ¤ï¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤ÐÆü»º¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥óGT-R¤ä¥È¥è¥¿¥¹¡¼¥×¥é¡¢¥Þ¥Ä¥ÀRX-7¤È¤¤¤Ã¤¿±ýÇ¯¤ÎÌ¾¼Ö¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¼Ö¤ÏÅðÆñ¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤¤Ç¤¹¡£É®¼Ô¤ÏÆü»º·Ï¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤Ë¶Ð¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Åö»þ¤Ç¤â¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥óGT-R¤ÏÀ°È÷Æþ¸ËÃæ¤Ê¤É¤Ç¤â¸·½Å¤ËÊÝ´É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Èµ²±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¢¼ÖÆâ¤¬»¶¤é¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼Ö
ÅðÆñ¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¼ÖÎ¾ËÜÂÎ¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼Ö¤ÎÃæ¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤ëµ®½ÅÉÊ¤â¤Þ¤¿ÅðÆñ¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¼Ö¤ÎÃæ¤ËÌµËÉÈ÷¤Ë¥Ð¥Ã¥°¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¥â¥Î¤¬Íð»¨¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¡È¼Ö¤ËÂÐ¤·¤Æ´Ø¿´¤¬Äã¤¤¡É¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÈÈ¿Í¤«¤éÁÀ¤ï¤ì¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£´ÊÃ±¤Ë¤Ç¤¤ëËÉ±Òºö¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¼Ö¤ÎÃæ¤ËÉ¬Í×¤Ê¥â¥Î°Ê³°¤ÏÃÖ¤«¤Ê¤¤¡¢µ®½ÅÉÊ¤ÏÈ©¿ÈÎ¥¤µ¤º»ý¤Ã¤Æ¤ª¤¯¡¢¼ÖÆâ¤Ï¾ï¤ËÀ°ÍýÀ°ÆÜ¤ò¿´¤¬¤±¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¸·½Å¤Ë¤ä¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¼Ö¤Ë¥«¥Ð¡¼¤ò¤«¤±¤ÆÊÝ´É¤¹¤ë¤È¤«¡¢¥«¡¼¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡£¡È°Õ³°¤ÊÉôÊ¬¡É¤¬ÌµËÉÈ÷¤Ê¼Ö
°Õ³°¤È»×¤ï¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¼Ö¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥×¥ì¡¼¥È¤ÎÅðÆñ¤Ë¤âµ¤¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥×¥ì¡¼¥È¤Ï¤Ê¤¼¤«³¤³°¤Ç¤â¿Íµ¤¤Ç¡¢Åð¤Þ¤ì¤¿¤â¤Î¤¬³¤³°¤ËÎ®ÄÌ¤·¥³¥ì¥¯¥¿¡¼¤Î¼ê¤Ë¤ï¤¿¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤âÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥×¥ì¡¼¥È¤¬ÅðÆñ¤ËÁø¤¦¤ÈºÇ´ó¤ÎÎ¦±¿»Ù¶É¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆºÆÈ¯¹Ô¤Î¼êÇÛ¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¼ê´Ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢²¿¤è¤ê¼Ö¤¬»È¤¨¤Ê¤¤´ü´Ö¤¬À¸¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£ÄÌ¾ï¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥×¥ì¡¼¥È¤Ï¥×¥é¥¹¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ç³°¤»¤ë¥Ó¥¹¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤òÆÃ¼ì¤ÊÆ»¶ñ¤Ç¤Ê¤¤¤È³°¤»¤Ê¤¤¥í¥Ã¥¯¥Ü¥ë¥È¤ËÊÑ¤¨¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ¼ê·Ú¤Ç¤¹¡£1ËÜ¤¢¤¿¤ê1000±ßÄøÅÙ¤ÇÇã¤¨¤ë¤Î¤ÇÂÐºö¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¼Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë½ãÀµ¤Î¥¿¥¤¥ä¥Û¥¤¡¼¥ë¤âÁÀ¤ï¤ì¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£¹â²Á¤Ê¥Ö¥é¥ó¥ÉÊª¤Î¥Û¥¤¡¼¥ë¤¬Åð¤Þ¤ì¤ä¤¹¤¤¤È»×¤ï¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢Åð¤ó¤À¸å¤ÎÎ®ÄÌ¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ë¤ÈÂ¤¬¤Ä¤¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¡¢Èæ³ÓÅªÎ®ÄÌÎÌ¤ÎÂ¿¤¤½ãÀµ¥Û¥¤¡¼¥ë¤òÁÀ¤Ã¤¿ÀàÅð¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â»ö¼Â¤Ç¤¹¡£¤³¤Á¤é¤â¤ä¤Ï¤êÆÃ¼ì¤Ê·Á¾õ¤Î¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ê¥Ã¥È¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤É¤ÎÂÐºö¤ò¤ª´«¤á¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡¾¯¤·¤Î½ÐÈñ¤Ç°¦¼Ö¤ò¼é¤ì¤ë¤Ê¤é¤Ð¡Ä
ÅöÁ³¡¢Åð¤à¿Í´Ö¤¬°¤¤¤Î¤Ç¥æ¡¼¥¶¡¼Â¦¤¬ÂÐºö¤Ë¤ª¶â¤ò¤«¤±¤ë¤Î¤ÏÌµÂÌ¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢Åð¤Þ¤ì¤¿»þ¤Î¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¾¯¤·¤Î½ÐÈñ¤Ç°¦¼Ö¤ò¼é¤ì¤ë¤Ê¤é¤Ð°Â¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Åð¤Þ¤ì¤¿¼Ö¤äÉôÉÊ¤Ê¤É¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¤³¤È¤Ï¶Ë¤á¤Æµ©¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ËÉ±Ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë±Û¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£SNS¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¤âÅð¤Þ¤ì¤¿¼Ö¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤ÈÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ËÁÆ¬¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¥ä¡¼¥É¤«¤é³¤³°¤ØÍ¢½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¹â¤¤¤ª¶â¤ò½Ð¤·¤ÆÇã¤Ã¤¿°¦¼Ö¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¥ª¡¼¥Ê¡¼¼«¤éËÉ±Ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ãÊ¸¡¿±§Ìî¸»°ì¡ä
¡Ú±§Ìî¸»°ì¡Û
ºë¶Ì¸©ºß½»¤Î·ó¶È¥é¥¤¥¿¡¼¡£Âç³ØÂ´¶È¸å¡¢Âç¼êÆü·Ï¼«Æ°¼Ö¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤Ë½¢¿¦¡£¤½¤Î¸å¡¢¶âÍ»¶È³¦¤Î¶ÈÌ³¡¦¶µ°é»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦²ñ¼Ò¤ËÅ¾¿¦¤·¡¢Ë¡¿Í±Ä¶È¤Ë½¾»ö¤·¤Ê¤¬¤é¡¢2µé¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°µ»Ç½»Î¡¢AFP»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¡£X¡ÊµìTwitter¡Ë¡§@gengen801