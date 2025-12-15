「いいお嫁さん」橋本愛、横浜流星らとの『べらぼう』集合写真を披露！ 「ありがた山でした」
俳優の橋本愛さんは12月14日、自身のInstagramを更新。同日最終回を迎えたNHK大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』出演者の集合写真を披露しました。
【写真】橋本愛、横浜流星らとの『べらぼう』集合写真！
「愛さまいいお嫁さんでしたお似合いのお二人でした」橋本さんは「大河ドラマ『べらぼう』最終回パブリックビューイング お越しくださった皆さま、最終回を見届けてくださった皆さま、一年間、皆で積み上げてきたものを見続けてくださった皆さま、本当に心から、ありがとうございました！！！」とつづり、1枚の写真を載せています。14日に都内で開催された、NHK大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』の最終回パブリックビューイング＆トークショーに登場した、白のニットロングドレス姿の橋本さん、主演の横浜流星さん、染谷将太さん、中村蒼さん、風間俊介さん、高橋克実さんの豪華な集合写真を披露しています。
この投稿にコメントでは「こんな最高なドラマがある時代に生きられて幸せです」「おていさんにはなんとお礼を言えばいいのか」「おていさん本当に本当にありがた山でした」「愛さん、綺麗」「愛さまいいお嫁さんでしたお似合いのお二人でした」「みなさん役とはまた違った見た目ですね」と称賛の声が多数寄せられています。
NHK大河ドラマの主人公の妻役は3回目！2025年のNHK大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』で、横浜流星さんが演じる主人公・蔦屋重三郎（つたやじゅうざぶろう）の妻・てい役を演じた橋本さん。橋本さんは、2018年放送の『西郷どん』、2021年放送の『青天を衝け』に続き、今作で大河ドラマの主人公の妻役を演じるのは、なんと3回目。てい役でも、夫を支える芯が強くて美しい女性を演じ、多くの視聴者を魅了しました。(文:福島 ゆき)
