井上清華アナと“芋芋コンビ”結成？ 高崎春アナ「芋クリスマスです（笑）」
フジテレビの井上清華アナ（30歳）が、12月15日に放送された情報番組「めざましテレビ」（フジテレビ系）に出演。高崎春アナ（23歳）と“芋芋コンビ”を結成（？）した。
この日、高崎春アナから「クリスマスに、私とプレゼント交換するなら、なにをプレゼントしてくれますか？」と聞かれた井上アナは「先日、ふるさと納税でさつまいもが届いたんですね。“一晩塩水につけて、じっくり焼くと蜜がたっぷり出る”って聞いて、やってみたんですけど、すっっごく上手に焼けたんです。めちゃくちゃ美味しくて！」と語る。
そして「で、ほら、（高崎アナは）“お芋大国”の茨城出身でしょ？ ちょっと味見をしていただきたいな…と（笑）。どうですか？ そのクリスマスプレゼント」と、高崎アナへのプレゼントに“自作の焼き芋”を提案した。
これに高崎アナは「でも井上さんの焼き芋…手作りってことですよね？？ 私もたまにトースターを使って干し芋を作るんです。お返しとしてプレゼントします」と、井上アナに“自作の干し芋”を返すと語り、井上アナは「芋芋コンビで（笑）。いいクリスマスですね〜」、高崎アナも「芋芋交換しましょうね。芋クリスマスです（笑）」と笑った。
