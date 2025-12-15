「尽くしてくれる女性だ！」と男性が確信する瞬間９パターン
多くの男性は気配り上手な女性に癒しを感じるもの。自分に尽くしてくれる女性を好意的に捉える人も多いようです。そこで今回は、アンケートを参考に「『尽くしてくれる女性だ！』と男性が確信する瞬間」をご紹介します。
【１】写真を撮るタイミングで自分から撮影側に名乗り出たとき
「集合写真を撮るとき『私、撮るよ』と名乗り出る子。控えめなところがいい！」（１０代男性）というように、進んで裏方に回ろうとする姿勢が「尽くすタイプ」だと思われるよう。「上手に撮れるようにカメラの練習をしている」などと言うと、さらに喜ばれるでしょう。
【２】飲み物をこぼした人にサッとティッシュを差し出したとき
「何かこぼしたときティッシュを貸してくれると嬉しい。ハンカチだけじゃなくティッシュを持ってるのも高ポイント」（１０代男性）と、気遣いに「やられる」男性は多いよう。日ごろからティッシュを持っている準備の良さもアピールポイントになるようです。
【３】職場など共有スペースの掃除なども進んでしていたとき
「共有スペースの掃除をしてくれる子は絶対に尽くすタイプ。けなげな姿にキュン！」（２０代男性）というように、みんなが面倒臭がる仕事を自分から進んでこなすことで、好感度が上がるよう。「嫌々やらされている」感を出さないところがポイントかもしれません。
【４】ランチに手製のお弁当を用意していたとき
「手作りのお弁当は時間がかかるもの。わざわざ作ってくる子は『尽くすタイプ』」（２０代男性）というように、手間のかかるお弁当作りをマメにこなすことで「尽くすタイプ」と思われるようです。料理上手な面もアピールできるので、一石二鳥だと言えるでしょう。
【５】デート後すぐにお礼メールをするなど、メールがマメだったとき
「すぐにメールの返事がきたり、デートの帰り道でメールがきたりすると、尽くすタイプなんじゃないかと思います」（１０代男性）というように、「マメな女性＝尽くすタイプ」と捉える男性は多いよう。デート中の会話を振り返るような内容で「話を聞いていた」アピールもするといいでしょう。
【６】他人の分まで靴を揃えてから、座敷に上がるとき
「自分の分だけじゃなく、他人の脱いだ靴も揃えてから座敷に上がる子。これは絶対尽くすタイプ！」（２０代男性）など、分け隔てない気遣いにグッとくる男性多数！ 食事に行ったときや合コンなどで自然にアピールしてはいかがでしょうか。
【７】ボタンが取れかけていることに気づいたとき
「『ボタン、取れかけてるよ』と教えられると、女の子らしいなと思う」（１０代男性）というように、女性らしい心遣いに男性はハッとするようです。ボタンを付けてあげると、不器用な男性からはさらに喜ばれるでしょう。
【８】合コンなどで料理を取り分ける姿を見たとき
「面倒な取り分け係を買って出る子は、尽くすタイプ決定！」（２０代男性）など、人のために働く姿が「尽くすタイプ」イメージにつながるよう。ただ、合コンの場でやり過ぎると「男性からよく見られたい人」にも思われかねません。下心を感じ取られないよう、さりげなく行いましょう。
【９】咳をして「大丈夫？」と心配されたとき
「風邪気味のときなど、心も体も弱っているときは優しい言葉が染みます」（２０代男性）というように、小さな体調不良も見逃さない心配りが「尽くす女アピール」につながるようです。「お大事にね」など一言添えると、さらに効果的でしょう。
ほかにも「こんな行動が尽くす女性と思われる」というエピソードがあれば教えてください。皆さんからのご意見をお待ちしています。（大高志帆）
【１】写真を撮るタイミングで自分から撮影側に名乗り出たとき
「集合写真を撮るとき『私、撮るよ』と名乗り出る子。控えめなところがいい！」（１０代男性）というように、進んで裏方に回ろうとする姿勢が「尽くすタイプ」だと思われるよう。「上手に撮れるようにカメラの練習をしている」などと言うと、さらに喜ばれるでしょう。
「何かこぼしたときティッシュを貸してくれると嬉しい。ハンカチだけじゃなくティッシュを持ってるのも高ポイント」（１０代男性）と、気遣いに「やられる」男性は多いよう。日ごろからティッシュを持っている準備の良さもアピールポイントになるようです。
【３】職場など共有スペースの掃除なども進んでしていたとき
「共有スペースの掃除をしてくれる子は絶対に尽くすタイプ。けなげな姿にキュン！」（２０代男性）というように、みんなが面倒臭がる仕事を自分から進んでこなすことで、好感度が上がるよう。「嫌々やらされている」感を出さないところがポイントかもしれません。
【４】ランチに手製のお弁当を用意していたとき
「手作りのお弁当は時間がかかるもの。わざわざ作ってくる子は『尽くすタイプ』」（２０代男性）というように、手間のかかるお弁当作りをマメにこなすことで「尽くすタイプ」と思われるようです。料理上手な面もアピールできるので、一石二鳥だと言えるでしょう。
【５】デート後すぐにお礼メールをするなど、メールがマメだったとき
「すぐにメールの返事がきたり、デートの帰り道でメールがきたりすると、尽くすタイプなんじゃないかと思います」（１０代男性）というように、「マメな女性＝尽くすタイプ」と捉える男性は多いよう。デート中の会話を振り返るような内容で「話を聞いていた」アピールもするといいでしょう。
【６】他人の分まで靴を揃えてから、座敷に上がるとき
「自分の分だけじゃなく、他人の脱いだ靴も揃えてから座敷に上がる子。これは絶対尽くすタイプ！」（２０代男性）など、分け隔てない気遣いにグッとくる男性多数！ 食事に行ったときや合コンなどで自然にアピールしてはいかがでしょうか。
【７】ボタンが取れかけていることに気づいたとき
「『ボタン、取れかけてるよ』と教えられると、女の子らしいなと思う」（１０代男性）というように、女性らしい心遣いに男性はハッとするようです。ボタンを付けてあげると、不器用な男性からはさらに喜ばれるでしょう。
【８】合コンなどで料理を取り分ける姿を見たとき
「面倒な取り分け係を買って出る子は、尽くすタイプ決定！」（２０代男性）など、人のために働く姿が「尽くすタイプ」イメージにつながるよう。ただ、合コンの場でやり過ぎると「男性からよく見られたい人」にも思われかねません。下心を感じ取られないよう、さりげなく行いましょう。
【９】咳をして「大丈夫？」と心配されたとき
「風邪気味のときなど、心も体も弱っているときは優しい言葉が染みます」（２０代男性）というように、小さな体調不良も見逃さない心配りが「尽くす女アピール」につながるようです。「お大事にね」など一言添えると、さらに効果的でしょう。
ほかにも「こんな行動が尽くす女性と思われる」というエピソードがあれば教えてください。皆さんからのご意見をお待ちしています。（大高志帆）