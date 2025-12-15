今日15日の関東地方は広く晴れ。北風がときおり強めに吹くため、外出は暖かい服装で。その先も、しばらく晴れる見込み。21日と22日は、乾いた空気を潤す雨に。

今日15日(月) 広く晴れて気温上昇 でも風が冷たい

今日15日(月)の関東は広い範囲で晴れるでしょう。北部の山沿いでは昼頃まで雪の所がありますが、降り方は次第に弱まります。



最高気温は13℃前後の所が多いでしょう。前日と比べると高くなる見込みです。ただ、北よりの風が、ときおり強めに吹くでしょう。マフラーなどで、首元を温めると良さそうです。

しばらく晴れて空気乾燥 週末は天気下り坂

明日16日(火)も各地で晴れるでしょう。北風が次第に収まります。

明後日17日(水)も日差しが届くでしょう。午後は、気圧の谷が通るため雲が増えて、一時的に弱い雨の降る可能性があります。

18日(木)から20日(土)にかけて、おおむね晴れて、空気が乾燥するでしょう。風が強めに吹くこともあります。火の取り扱いには十分な注意が必要です。

その先は、前線が近づくでしょう。21日(日)の午後〜22日(月)の午前は広く雨。沿岸部を中心に本降りになることもあり、乾いた空気が潤うでしょう。



気温は平年並みか高く、期間の後半ほど高温傾向に。雨が降っても、寒さは控えめとなりそうです。