Âç²Ï¥É¥é¥Þ»Ë¤Ë»Ä¤ëÌ¾ºî¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×¡¡»ëÄ°¼Ô¤ËÆÍ¤»É¤µ¤Ã¤¿¡È£³ËÜ¤ÎÌð¡É¤È¤Ï
¡¡£Î£È£ËÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¤¬£±£´Æü¡¢ºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤¿¡£ÅÔÆâ¤Ç¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥Ó¥å¡¼¥¤¥ó¥°¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¼ç±é¤Î²£ÉÍÎ®À±¡Ê£²£¹¡Ë¤é¤¬ÅÐÃÅ¡£±þÊçÁí¿ô£²Ëü£¸£¶£°£°ÄÌ¤ÎÃæ¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤¿Ìó£¹£°£°¿Í¤¬¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤ò¸«¼é¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×¤ÊÂç²Ï¤À¤Ã¤¿¡£½é¤á¤Æ¹¾¸ÍÃæ´ü¤òÉñÂæ¤Ë¤·¡¢¹çÀï¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¡¢ÍÌ¾Éð¾¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¼ç¿Í¸ø¤Ï¡ÄÄÕ½Å¡©¡©
¡¡¤É¤³¤«µ¿¿´°Åµ´¤Î¤Þ¤Þ»Ï¤Þ¤Ã¤¿°õ¾Ý¤À¤¬¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ»Ë¤Ë»Ä¤ëÌ¾ºî¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£»ëÄ°¼Ô¤ËÆÍ¤»É¤·¤¿£³ËÜ¤ÎÌð¤òÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
¡¡¡¶²¤ë¤Ù¤·¿¹²¼µÓËÜ
¡¡¿¹²¼²Â»Ò»á¤ÎµÓËÜ¤¬¤µ¤¨ÅÏ¤Ã¤¿¡£½é²ó¤«¤éË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Í·½÷¤ÎÍçÂÎ¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¾×·â¤ÎËë³«¤±¡£¸«ÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬ÀµÂÎÉÔÌÀ¤Ç¡¢£±£²ÏÃ¤Þ¤Ç¡Ö¥ª¡¼¥ß¡¼¤òÃµ¤»¡ª¡×¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿ÊþÀ¿Æ²´î»°Æó¡ÊÈøÈþ¤È¤·¤Î¤ê¡Ë¤ò½ä¤ëÍ·¤Ó¿´¡£½øÈ×¤Ç¤¹¤Ç¤Ë¡Öº£Ç¯¤ÎÂç²Ï¤Ï²¿¤«°ã¤¦¤¾¡×¤È»×¤ï¤»¡¢Ç¯´Ö¤òÄÌ¤·¤ÆÂ©¤ò¤Ä¤«¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡±¢ËÅ±²´¬¤¯ËëÉÜ¥Ñ¡¼¥È¤ÈÎ©¿È½ÐÀ¤¤ÎµÈ¸¶¡ÊÆüËÜ¶¶¡Ë¥Ñ¡¼¥È¤ò¸òºø¤µ¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¥é¥¹¥È¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¤¬·ë¤Ó¤Ä¤¯¹ëÏÓ¡£¿ô¥«·î±Û¤·¤ÎÉúÀþ¤äÁÛÁü¤Ë°Ñ¤Í¤ëÉÁ¼Ì¤âÂ¿¤¯¡¢½ªÈ×¤ÇÅÄ¾Â°Õ¼¡¤Î»²ËÅ¡¦»°±º¡Ê¸¶ÅÄÂÙÂ¤¡Ë¥¹¥Ñ¥¤Àâ¤¬¤µ¤µ¤ä¤«¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Öº£Ç¯¤ÎÂç²Ï¤Ï²¿¤ò¤·¤Æ¤¯¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡ª¡×¤È»×¤ï¤»¤¿¤³¤È¤Î¾ÝÄ§¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¢¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÌ¯
¡¡·Ý¿Í¤À¤±¤Ç¤â³ë¾þËÌºØÌò¤Î¤¯¤Ã¤¡¼¡ª¤äÁÇ´é¤Ç¡Ö¤É¤³¤¤¤¿¡©¡×¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Å´·ý¡¢¥³¥¦¥áÂÀÉ×¡¢Ì¯¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ê¥À¥ë¤éËè½µ¤Î¤è¤¦¤ËÅÐ¾ì¡£ÏÂÁõ¤Ç°õ¾Ý°ìÊÑ¤Î²Î¼ê¡¦¿·ÉÍ¥ì¥ª¥ó¡¢¤ª¹¾¸Í¹ßÎ×¤Ç¥Í¥Ã¥ÈÆóÅÙ¸«¤Î¥Ù¥Ã¥¡¼¤é¹ÅÆð¿¥¤ê¸ò¤¼¤ÆÏÃÂê¤ò¸Æ¤ÓÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¹¾¸Í¤Î¥¨¥ó¥¿¥áÊ¸²½¡×¡£ÄÕ½Å¤¬¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î°ÛºÍ¡¢ÃÎ¼±¿Í¤ÈÃÎ·Ã¤ò½Ð¤·¹ç¤¤¡¢Ê¸²½¤ÎÂ¿ÍÍÀ¤òÄó¼¨¤¹¤ëÊª¸ì¤È¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤½¤Î¤â¤Î¤¬Íµ¡Åª¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¼«Í³ÅÙ¤Î¹â¤µ¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥µ¥×¥é¥¤¥º¤â¸«¤É¤³¤í¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¼ç±é¤Î²£ÉÍÎ®À±¤Ï¡¢³èµ¤¤¢¤Õ¤ì¤ëÀÄÇ¯´ü¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢¥é¥¹¥È¤Ç¤ÏÌòºî¤ê¤Ç·ã¤ä¤»¡£ºÂÄ¹¤ÎÌò¼Ôº²¤¬ÇØ¹ü¤ò»Ù¤¨¤¿¤Î¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£
¡¡£³ÈÄ¥¤·¤¿È×³°Àï
¡¡¹¾¸Í¤Î¥á¥Ç¥£¥¢²¦¤Ï¡¢ÎáÏÂ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢ÀïÎ¬¤Ë¤â¤¿¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¥µ¥×¥é¥¤¥º¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤äåÌÌ©¤ÊÉúÀþ¡¢£Ó£Î£Ó¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥ÈÅê¹Æ¤Ê¤É¤Ç¡¢¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬ÂçÎÌ¤ËÅê²¼¤µ¤ì¤ëÅÚ¾í¤ò¾úÀ®¡£¥É¥é¥ÞÆâ¤Ç¹¾¸Í¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ëÄÕ½Å¤¿¤Á¤¬¡¢¸½¼ÂÀ¤³¦¤Ç¤â¥á¥Ç¥£¥¢Åª»Å³Ý¤±¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯³ÈÄ¥À¤³¦¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Âç²Ï¥É¥é¥Þ¤È¤¤¤¦¡ÖÂç¤¤Ê´ï¡×¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤Î¤â¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢Ç¯´Ö¤òÄÌ¤·¤Æ»ëÄ°¼Ô¤ò¹¾¸Í¤ÎÀ¤³¦¤È·ë¤Ó¤Ä¤«¤»¡¢¤Ê¤¸¤ß¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤Ë´¶¾ð°ÜÆþ¤µ¤»¤¿¡£ÄÕ½Å¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿»³¤Ç¤·¤¿¡ª