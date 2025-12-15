女優の松本若菜（41）が15日までに自身のインスタグラムを更新。14日に最終回を迎えたTBS日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」の思い出ショットを投稿した。

自身のインスタグラムで「ついに終わってしまいました…。ただいま抜け殻となっています」とつづり始めた。

「本当にさみしいなぁ。お馬さん可愛かったなぁ。想いが熱かったなぁ。たくさんの学びがあったなぁ。全部が楽しかったなぁ」と同作の思い出ショットを公開した。

そして「ずっと夢だった日曜劇場。妻夫木さんをはじめ、キャスト、スタッフ全員の熱量があれば、限界と感じることも通過点と思える力強い現場でした。みなさまに心からの感謝と尊敬の気持ちを込めて。初めての日劇が「ザ・ロイヤルファミリー」で本当に幸せでした。この作品はこれからもずっと愛され続けていくんだなと、最終回をみて改めて思いました。最後までご視聴いただいたみなさん、本当にありがとうございました！」と感謝の言葉を並べて投稿を締めた。

コメント欄には同作の主演を務めた俳優・妻夫木聡（45）が登場。「とっても素敵で魅力的な加奈子でした！日々の生活の中にある苦労や小さいけど確かな喜びを体いっぱい、心いっぱいに演じてくれました。最高でした。1話で電話しながら子供の弁当箱洗おうとしてるところとか、寒そうにしながら厩舎のお馬ちゃんたちに向かってくところとか、大好きだったなぁ。若菜ちゃんの芝居には愛がたっぷりある！最高でした！」とコメントを残した。

松本も「ありがたいお言葉の数々、大変恐縮です！がむしゃらに目の前の表現に向き合っていましたが、塚原監督をはじめ、みなさんに助けていただきながら形にできたと感じていますし、妻夫木さんにたくさん引き出していただいて、この加奈子になることができました！実はブッキー先生と呼んでいました。素晴らしい日々と貴重な経験を本当にありがとうございました！」と御礼の言葉を記した。

ネットでは「早くもファミリーロスです！」「最高のドラマでした！」「毎週楽しみでしかたなかったです」「素敵なドラマをありがとうございました」「毎回、感動して泣いてました」などの声が上がった。