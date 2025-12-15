大阪府の交野市役所で、長年にわたり続いていたパワハラ・暴行事案。昨年7月、内部通報が行われたにもかかわらず、市は1年以上も放置していた……。

後編では、市関係者や周辺からの聞き取りで判明した、これまでパワハラが表沙汰にならなかった構造的な背景と、市の「責任逃れ」の体質を記す。（前後編の後編）

見て見ぬふりをする周囲

内部にこれほど多くの被害者や目撃者がいるなか、交野市役所におけるパワハラ・暴行案件は、一度も表沙汰になったことがなかった。そればかりか、現場の職員同士でも問題視されず、加害者が処分されたことすらない。なぜなのか。

ある被害者はこう話す。

「自分が暴言を吐かれた際にも、横に目撃者がいました。なんで誰も止めてくれなかったんだと思いますが、職員らは“触らぬ神に祟りなし”という状態。『被害に遭ったのが自分じゃなくて良かった』というのが本音でしょう」

加害者であるXに反論しようとすると、近くにいた上司が『やめとけ、もうしゃべるな』と言わんばかりに、しかめっ面で目配せをしながら机の下で足を小突くなど、あろうことか被害者を制止した事例も。

今回、話を聞いていて痛感したのは、通報することで、Xや市長を含む上層部から報復を受けるのではないかと被害者や目撃者がいかに恐れていたかということだ。

「Ｘは、被害者たちの家に直接押しかけて行っているんです。それも何度も。怖くて気持ち悪くて。家族ごと実家に避難していたケースもあり、家族が怖がっている。そうするとやはり告発はできません」

公益通報者保護法では、公益通報を理由とする不利益な取り扱いを法律で禁止している。しかし、詳しく話を聞いてみると、市のガバナンスは崩壊しきっており、上層部が全く信頼されていない。そのため、被害者は不利益を受けないという前提であっても報復を恐れて話ができないとする人、「身バレをするから」と、内情を話しても「報道はNG」とする人、さらには世間に訴えたくても「家族や同僚を守らないといけないから」と諦めざるを得ないとする人たちが少なくなかった。

その落胆の雰囲気は現場に深く浸潤しており、市の通報相談窓口の担当者ですら諦めてしまっている。ある市関係者はこう話す。

「上席であるにもかかわらず、その人自身、頭を叩かれてもヘラヘラ笑っていたり、Xに擦り寄ったりしている光景もあった」

2024年7月にある職員によって内部通報されたあと、被害者の一人は録音証拠があることも申し出て、通報相談窓口である人事課の担当者2人に相談している。しかし、返ってきたのはこんな反応だった。

「加害者Xはすでに隠蔽工作に動いているだろうし、市当局は何も対応しないだろう。この組織の頂点にアレ（加害者Ｘ）がいるような状態。この組織は、もはや外部から圧力をかけないと浄化作用が機能しなくなっている」

結局、この被害者は証拠を添えた内部通報を断念した。

声を上げにくい「地方公務員」

もうひとつ、今回の長年に及ぶ複数のパワハラ・暴行が表沙汰にならなかったのには、公務員独特の風土が関係していると、ある関係者は話す。

「おかしいことを、おかしいと言わない・言えない組織風土がある。公務員は評価が基本的にマイナス査定ですからね。功績を残しても何も評価されないのに、失敗したときだけ責任を取らされる。結局、『仕事ができる人=失敗しない、何もしていない人』なんです」

「特に交野市役所のなかには、波風を立てないのが美徳といった昭和の体質が強く残っていて、問題を不可視化するほど評価される。だからハラスメントに遭っている隣の同僚に対しても『自分じゃなくてよかった』となる」

「チャレンジしないと大きな成功もないが、失敗もない。ルーティンワークだけきっちりこなして、ヤバいと思えば人に押し付け自分の成績を上げる。そんな方法で好成績を上げてきたのは、他でもないXです。ボーナス査定が厳しい公務員ですが、Xは毎度、最高評価のS評価。他の職員よりも年間で15万円前後ほど高いはず。…トラブルメーカーなのに」

こうした「マイナス査定」の悪しき風習は、褒められるものではないものの、他の公務員たちからもよく聞く話ではある。しかし、こと地方公務員においては、不祥事が外に出ないもう1つの大きな要因がある。

「地方公務員の場合、地元採用者の多い職場なので、転職しても自宅から役所が近いまま。狭い地域のため、役所の人間に会わずに生活するのは不可能です。それゆえ加害者による嫌がらせからも、公務員同士の繋がりからも逃れられないという不安や恐怖がある。そのため、一般企業よりも告発をためらいやすい環境があるんだと思います」

1年以上放置した市

Xによるパワハラはそれぞれ辛辣な内容ではあるが、本件において何よりも問題なのは、こうした長年のパワハラに対して行われた内部通報が、1年以上も放置されていたことにある。

2024年7月、ある交野市役所職員が、暴行1件を含む9件のパワハラ行為を内部通報した。

その通報者は通報時、客観的根拠を提示し、さらに証拠となる録音データの在り処も明確に知らせているうえ、被害者へ直接ヒアリングをするようにともはっきりと伝えている。しかし当局は翌8月、内部通報者に「証拠」の提示を要求。その後、1年以上もヒアリングなどを行わず、内部通報を放置してきた。

今年10月27日、被害者たちによる記者会見が開かれると、慌てたように山本市長がその翌日に記者会見。1年放置した理由として市長は、「客観的・合理的な根拠の提出を通報者に求めていたのに、提出がなかったから」と主張した。

証拠の在り処をはっきりと明示し、調査してほしいと訴えているにもかかわらず、「証拠を持って来なかったから調査しなかった」は、市の姿勢として正しいのだろうか。

「内部通報者に『証拠を持って来い』というのはおかしい。そもそも証拠はそれぞれの被害者が管理していて、内部通報者は証拠を持っていなかったんです」（市関係者）

「いじめが起きている。自分は当事者じゃないので直接被害者に聞きに行ってほしい」という声に、「ならば自分でその証拠を持って来い」とするその姿勢こそ、交野市のパワハラ体質そのものではないのだろうか。

そもそもこれだけ長い間、かつ多くの被害者が存在し、なかには暴力を振るわれ診断書を取り休職したのち退職した職員もいる状況で、X氏に近い上層部が「聴いたことがない」「庁内におけるパワハラ・暴力の存在を知らなかった」わけがない。

12月8日に行われた市議会において「パワハラが起きているという噂を聞いたことがないのか」という質問に、回答者の総務部長は回答せず。

この総務部長は、Xとズブズブの関係にあるとし関係者が口を揃えて指摘する張本人だ。

さらにこの総務部長は、内部通報があった後に被害者たちへ話を聞かなかった理由として、「正式に人事課に対し内部通報が行われている以上、内部通報の高度の秘匿性から、気軽に職員に話を聞くべき内容ではなかった」と謎の釈明をしている。

しかし、繰り返しになるが、内部通報時に通報者は明確に調査を依頼している。その依頼を「放置」するという選択肢は、どんな釈明も納得に値するものにはならない。無記名アンケートの実施など、いくらでもやり様はあったはずだ。

さらに、交野市が示す「証拠」に対して市の関係者は違和感があるとする。

「交野市の内部通報制度の要綱には『客観的根拠』とあり、「証拠」とは記されていないんです。市が『“証拠”が提出されなかったから動かなかった』と主張しても、それはまかり通らない。そもそも本来は証拠なんて本来用意できるものではない。予告をしてパワハラする人なんていませんからね。もし、証拠を出せというなら、僕らは胸ぐらを掴まれた瞬間に『ちょっと待ってくださいね』と、被害を受けている自分を撮影しないといけなくなる」

それでも今回、多くの被害者が「証拠」として録音を残せているというのは、Xによるパワハラが1度や2度ではないこと、常習的に行われていたことを裏付ける何よりの証左ではないのだろうか。

市の隠蔽体質

上述の通り、被害者らは今月下旬、こうした状況を三号通報としてメディアに訴える準備をする。

しかし、この動きを察知した市は、1年以上放置していた本件に対して、突然内部通報者を呼び出し、「以前から頼んでいた証拠は集まりましたか？」と聞いてきたという。

「通報者はこれに対し、『そちらでお願いしますと言ったはずです』と回答しました。内部通報者は録音データ等の証拠は持っていません。通報当初から人事課担当者にも、はっきりそう伝えています」

さらに同日、市長が直接各被害者を呼び出しヒアリング。その際も、「通報者に対しては客観的な証拠を示してほしいと言ったが、こちら（市）で調べるようにと言われて出してくれなかった。証拠が示されていないので人事課は動けなかった」と主張していたという。

1年放置していながら突然動き出すその市の態勢は、保身以外の何ものでもない。

看過できないのは、この内部通報が放置されていた1年の間にも、Xによるパワハラは行われ続けていた点だ。もし1年前に動いていれば、防げた被害があることになる。

「今回の件において、市が動かかなかったことをみんな『放置』と言いますが、私個人として、これはもはや『隠蔽』と捉えています」

関係者への取材を通して強く感じるのは、「市の怠慢」だ。

筆者はこの件に関し、市側に取材を申し込んだところ「報道機関に所属していないフリーライターである」という理由から回答は拒否された。掲載媒体を記載のうえ再度申し込んだが、すぐに再度拒否された。

市長が開いた10月28日の市役所での記者会見にも足を運んだが、「記者クラブに所属していない」という理由で会場への入場を拒否されている。

会見後の加害者X

加害者Xは、被害者たちや市長による記者会見後、どういう様子なのだろうか。

「いつもと変わらない様子で出勤していました。何も気にしていない様子。さすがにそれ以後、パワハラが起きたという話は聞きませんが」（市関係者）

ただ、Xの環境は大きく変化している。その1つが「異動」だ。

「12月1日付で環境部へ異動になりました。これは内部通報の対応の一環で処罰異動ではありません」（同関係者）

しかし、この異動には問題がある。

異動先の施設は、現在、職員の配置が一切ない場所。職員の配置を廃止した際、電話やインフラネットといった通信設備を撤去しているうえ、本庁や環境部庁舎から離れた場所に位置しているにもかかわらず、公用車がないのだ。

「市は、し尿処理場への異動に幽閉的な意味合いを持たせたのでは。衆人環視がない環境なので、誰の目を気にすることもなく野放しになるという懸念もあります」（同）

しかし、それよりも心配なことがある。

「当該部署には、今回の通報以外にもXによるパワハラ被害者がかなりの数いるんです。日頃は顔を合わせない状況だとしても加害者が打ち合わせ等で被害者がいる場所へ来て顔を合わせる可能性もあることから、最適解としては在宅勤務命令を出し、定期的な連絡報告により監督下に置くことが理想なのでは」

Xからパワハラの被害を受けた職員は、実際は今判明している以上に存在していると思われる。パワハラの事実を知っておきながら、1年以上放置した市の対応。上層部が変わらなければ彼らの労働環境が改善されることは決してない。

今後第三者委員会を立ち上げて調査される。上層部に厳正な処分が下り、職員が市民のために円滑に働ける労働環境を取り戻せる日は来るのだろうか。

橋本愛喜（はしもと・あいき）

フリーライター。元工場経営者、日本語教師。大型自動車一種免許を取得後、トラックで200社以上のモノづくりの現場を訪問。ブルーカラーの労働問題、災害対策、文化差異、ジェンダー、差別などに関する社会問題を中心に執筆中。各メディア出演や全国での講演活動も行う。著書に『トラックドライバーにも言わせて』（新潮新書）、『やさぐれトラックドライバーの一本道迷路 現場知らずのルールに振り回され今日も荷物を運びます』（KADOKAWA）

