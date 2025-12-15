【調理時間15分】ゼラチンを使わず作れる「簡単チョコムース」がとろ〜り美味

作業時間はたったの15分

時間がかかるイメージのスイーツ作りですが、今回はなんと作業時間15分、冷蔵庫で約1時間冷やして完成するチョコレートムースをご紹介します。人を家に招く機会が増えるこの時期、思いついてからでもすぐ完成するスイーツレシピは知っておくと便利です。

冷蔵庫で1時間冷やせば食べごろに

板チョコ1枚に、牛乳やバター、小麦粉、砂糖といった家によくある材料で作れるのが嬉しいところ。作業時間はたった15分なので、お客様が来る前にサッと作って、あとは1時間冷蔵庫で冷やせば、とろ〜りとろけるチョコムースが完成しちゃいますよ！

簡単なのにおいしすぎる！

つくれぽ（作りましたフォトレポートのこと）にも、「生クリームなしでこんなにおいしくできるなんて！」「家にある材料で作れておいしいです！」など、このレシピを絶賛する声がたくさん届いています。





工程が意外とあっさりしているのですが、食べてみると本格派スイーツで驚きます。突然の来客でなにかスイーツを作らなきゃいけなくなってしまった！なんていうときには、ぜひこのチョコレートムースを作ってみてくださいね。