銀座ホステス芸人が冷めた“コスパ男”の最悪の一言「おじさんたちは何十万・何百万使ってるのに…」

ぺえ・RIHO（平成フラミンゴ）・稲田美紀（紅しょうが）の3人が、他人から見たら地獄でも本人にとっては“忘れられない甘く沼った恋愛”を語り合う恋愛トークバラエティ『私が愛した地獄』。

12月11日（木）に放送された同番組では、銀座のホステスが過去に交際した“コスパ最優先男”とのエピソードを明かし、スタジオを驚かせる場面があった。

【写真】先輩女性芸人を本人の前で“完コピ”したレインボー・池田直人

今回の街頭インタビューでは、銀座のホステスとして働く女性芸人・ベルベットめぐみ（32歳）が登場。マッチングアプリで出会った男性とのエピソードを語ってくれた。

ホステスになって間もない頃、まだマッチングアプリに登録していたという彼女。そこで出会ったのは、当時32歳で同い年だった“関西の男”。

その年齢で付き合ったとき、将来を考えるとホステスという職業を嫌がる男性も多いそうだが、彼が「ホステスもお仕事として頑張ってるから、仕事での偏見がない」と言ってくれたことが嬉しく、彼女も「誠実そうだしいいかな」と思って交際をスタートさせたという。

そんな彼は大手企業勤めで高収入のはずだったのだが、何事においても“コストパフォーマンス”を最優先する人物だったことが判明する。

デートで選ぶ店も「こんなうまい店、この値段でいけんねん」という基準で、彼女は彼のことを内心「コスパ男」と呼んでいたと語る。

そんな彼がある日、「銀座のおじさんたちは何十万・何百万使ってホステス口説くのに、俺はアプリでホステスと付き合えてほんま“コスパラッキー”やな」とポロっと口にしたことがあったという。

この一言で、自分自身ではなく「ホステスと付き合えたこと」に価値を感じていたのだと悟った彼女はすっかり冷めてしまい、交際半年でお別れに。VTRを見ていたスタジオでも、彼の一言に対して「嫌やわ！」と驚きの声が飛び交っていた。