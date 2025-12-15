「白内障手術」にはどんなリスクがある? 手術の流れやリスクについて医師に聞く

白内障手術は、視界のクリアさを取り戻すための確立された治療法です。準備段階から術後の経過まで、現代の手術は患者の負担が少なく、短時間で完了するそうです。手術の具体的な流れや、術後のケア、そして気になるリスクについて、「祐天寺たぐち眼科」の田口先生に解説していただきました。

監修医師：

田口 万藏（祐天寺たぐち眼科）

防衛医科大学校卒業。その後、広島大学病院、自衛隊中央病院、三宿病院などで診療経験を積む。大学院では糖尿病網膜症の研究に携わる。2022年、東京都目黒区に「祐天寺たぐち眼科」を開院。医学博士。日本眼科学会専門医。東京都難病指定医、東京都身体障害者福祉法指定医。

編集部

白内障の手術について、詳しく教えてください。

田口先生

白内障手術は、まずは一般検査やカウンセリングをおこない、眼内レンズの種類などを決めます。当院では手術3日前から抗菌薬を点眼していただき、手術当日は瞳孔を開く点眼薬をします。麻酔をした後、水晶体嚢と呼ばれる袋の前面に切り込みを入れて水晶体を吸い出し、眼内レンズを入れて固定します。一連の工程は約10分で完了し、手術後はリカバリールームで休んでいただいた後に帰宅可能となります。手術当日の在院時間は、1時間程度とお考えください。

編集部

術後についても教えてください。

田口先生

基本的には、通常と変わらない生活を送ることができます。洗髪は3日後、洗顔は1週間後から可能です。また、術後1カ月程度は、抗菌・抗炎症作用のある目薬を点眼していただきます。

編集部

手術後は、すぐに見えるようになるのですか？

田口先生

ほとんどの場合、翌日からすぐに見えるようになります。むしろ、手術で急に濁りが解消されることで術前と比べて光がたくさん入るので、「まぶしくて見にくい」と感じることがあるかもしれませんが、時間の経過とともに気にならなくなってくるので心配はいりません。

編集部

手術のリスクはあるのでしょうか？

田口先生

白内障手術は術式が確立しており、99％以上の人が問題なく手術を終えることができます。例えば、白内障手術によって水晶体嚢の後ろの部分が破れる「後嚢破損」や、水晶体核が落下する「水晶体核落下」などがごく稀に起こり得ますが、適切な対応をすることで対処できます。また、術後に感染症を起こす「眼内炎」というものがありますが、これは、感染対策をしっかりおこなうことで防ぐことができます。私自身も延べ約1万件の執刀を経験していますが、厳格な感染対策をおこなっているため、感染性眼内炎の発生は現在まで0件です。

※この記事はメディカルドックにて【「白内障手術」の流れはご存じですか? リスクや受けた方がいい人も医師が解説】と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。