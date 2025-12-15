クリーブランド・キャバリアーズ vs シャーロット・ホーネッツ

日付：2025年12月15日（月）

開催地：ロケット・アリーナ（Cleveland）

最終スコア：クリーブランド・キャバリアーズ 111 - 119 シャーロット・ホーネッツ

NBAのクリーブランド・キャバリアーズ対シャーロット・ホーネッツがロケット・アリーナ（Cleveland）で行われた。

第1クォーターはシャーロット・ホーネッツがリードし29-33で終了する。

第2クォーターはシャーロット・ホーネッツが試合を有利に運び47-57で終了する。

第3クォーターは両チーム拮抗したが、わずかにクリーブランド・キャバリアーズがリードし79-88で終了する。

第4クォーターはクリーブランド・キャバリアーズが試合を有利に運び111-111で終了する。

オーバータイム1回目はシャーロット・ホーネッツが試合を有利に運び111-119で終了する。

試合はシャーロット・ホーネッツの勝利となった。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2025-12-15 09:05:08 更新