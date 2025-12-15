【星野リゾート】太宰治の“七つの雪”がテーマ。「界 津軽」にて、大間のマグロと地酒を楽しむ「津軽七雪かまくらアペロ」が2月限定で開催
青森県・大鰐温泉に位置する温泉旅館「界 津軽」は、「七雪かまくら」で大間のマグロと地酒を楽しむ「津軽七雪かまくらアペロ」を2026年も2月限定で開催する。
【写真】雪景色を照らす、津軽七雪こぎん幻燈
文豪・太宰治が見た“七つの雪”をテーマに、冬の「津軽四季の水庭」にかまくらが登場し、津軽の伝統工芸「こぎん刺し」の模様が灯る「こぎん幻燈」が辺りを彩る。メインとなるのは青森の冬の味覚、大間のマグロを7種の調理法で仕立てた「七雪アミューズ」。その日の雪模様に合わせて選ばれた地酒とともに、伝統工芸の灯りが雪景色を彩る空間で、青森の冬の美味を堪能する体験だ。
■背景
雪国として知られる津軽は、冬になるとあたり一面が白銀の世界に包まれる。津軽地方出身の文豪・太宰治は、紀行文『津軽』で、この地に降る雪を7つの種類に分けて表現した。そこには、雪と深く親しんできた津軽だからこそ感じることができる、繊細な雪の奥深さが存在する。雪国の幻想的な情景のなかで、津軽ならではの食や文化に触れる特別な体験を提供したいという思いから、本企画は考案された。
■【特徴1】雪景色に浮かぶ「七雪かまくら」
冬の期間、真っ白な雪の綿帽子を被った木々に囲まれる「津軽四季の水庭」。もとは池であるこの水庭の中央に、スタッフが一つひとつ手作りでオリジナルの「七雪かまくら」を設置する。日が落ちると、かまくらの外壁には津軽の伝統工芸「こぎん刺し」の七雪模様をあしらった「津軽七雪こぎん幻燈」が灯り、雪景色に幻想的な光景を映し出す。
■【特徴2】大間のマグロが七変化。その日の雪と楽しむアミューズと地酒
フランスの食文化であるアペロを津軽らしく表現した「七雪アミューズ」は、大間のマグロを贅沢に使用し、こな雪・わた雪・つぶ雪・みず雪・ざらめ雪・こおり雪・かた雪という“七雪”を7種の異なる調理法で表現したひと皿。異なる調理法、食材との組み合わせで大間のマグロの新たな魅力を発見できる。合わせるのは、その日に降る雪の種類から着想を得てセレクトされる青森の地酒。一期一会のマリアージュを楽しもう。
■【特徴3】Koginデザイナーが手がける光のアート「津軽七雪こぎん幻燈」
水庭とかまくらを彩るのは、koginデザイナー・山端家昌(やまはたいえまさ)さんがデザインした「津軽七雪こぎん幻燈」。七つの幻燈は色・模様がすべて異なっており、津軽の伝統工芸「こぎん刺し」の基礎模様である「モドコ」を用いて雪の結晶を表現。日が落ちると、色とりどりのこぎん幻燈が雪景色を照らし、夕食前のひとときを鮮やかに彩る。
■山端家昌さんプロフィール
青森県出身のkoginデザイナー。高校時代に弘前で津軽こぎん刺し模様に出合い、その後津軽こぎん刺しの魅力を発信すべく「kogin.net」を設立。「界 津軽」では、津軽こぎん刺しの技法や模様を、客室インテリアとしても展開している。伝統模様の魅力をベースに意外性のある素材や色を駆使したオリジナルのデザインは、津軽こぎん刺しへの興味を引き寄せ、強く印象づける。
■「津軽七雪かまくらアペロ」概要
期間：2026年2月1日(日)〜28日(土)
料金：1人あたり5000円
含まれるもの：七雪アミューズ1セット、地酒半合(90ミリリットル)
予約：公式サイトにて4日前までに要予約
定員：1日1組限定(1組最大3人まで)
場所：津軽四季の水庭
時間：16時〜17時
対象：宿泊者
※降雪状況により、やむを得ず開催時期や内容が変更・中止となる場合あり
※本アペロの予約がない場合でもかまくら体験は可能
■界 津軽(青森県・大鰐温泉)について
津軽地方の奥座敷にたたずむ、津軽文化が光る宿。歴史ある名湯・大鰐温泉を「津軽かまくら露天風呂」で堪能し、津軽文化と四季を感じる「津軽四季の水庭」で湯涼みを。大間のマグロを地酒とともに味わえる。日本画の巨匠・加山又造さんの壁画「春秋波濤」の前で毎晩開催される津軽三味線の演奏は圧巻。
所在地：青森県南津軽郡大鰐町大鰐字上牡丹森36-1
電話：050-3134-8092(界予約センター)
客室数：40室・チェックイン15時、チェックアウト12時
料金：1泊3万1000円〜(2人1室利用時1人あたり、サービス料込、夕朝食付き)
アクセス：JR大鰐温泉駅から車で5分(無料送迎バスあり・要予約)
■界とは
星野リゾートが全国に23施設を展開する温泉旅館ブランド。「王道なのに、あたらしい。」をテーマに、季節の移ろいや和の趣、伝統を活かしながら現代のニーズに合わせたおもてなしを追求している。また、その地域の伝統文化や工芸を体験する「ご当地楽」や、地域の文化に触れる客室「ご当地部屋」が特徴。2026年夏には長野県・浅間温泉の「界 松本」がリニューアルオープン、2026年春には群馬県・草津温泉に「界 草津」、夏には広島県・宮島口温泉に「界 宮島」が開業予定。
※20歳未満の者の飲酒は法律で禁じられています。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【写真】雪景色を照らす、津軽七雪こぎん幻燈
文豪・太宰治が見た“七つの雪”をテーマに、冬の「津軽四季の水庭」にかまくらが登場し、津軽の伝統工芸「こぎん刺し」の模様が灯る「こぎん幻燈」が辺りを彩る。メインとなるのは青森の冬の味覚、大間のマグロを7種の調理法で仕立てた「七雪アミューズ」。その日の雪模様に合わせて選ばれた地酒とともに、伝統工芸の灯りが雪景色を彩る空間で、青森の冬の美味を堪能する体験だ。
雪国として知られる津軽は、冬になるとあたり一面が白銀の世界に包まれる。津軽地方出身の文豪・太宰治は、紀行文『津軽』で、この地に降る雪を7つの種類に分けて表現した。そこには、雪と深く親しんできた津軽だからこそ感じることができる、繊細な雪の奥深さが存在する。雪国の幻想的な情景のなかで、津軽ならではの食や文化に触れる特別な体験を提供したいという思いから、本企画は考案された。
■【特徴1】雪景色に浮かぶ「七雪かまくら」
冬の期間、真っ白な雪の綿帽子を被った木々に囲まれる「津軽四季の水庭」。もとは池であるこの水庭の中央に、スタッフが一つひとつ手作りでオリジナルの「七雪かまくら」を設置する。日が落ちると、かまくらの外壁には津軽の伝統工芸「こぎん刺し」の七雪模様をあしらった「津軽七雪こぎん幻燈」が灯り、雪景色に幻想的な光景を映し出す。
■【特徴2】大間のマグロが七変化。その日の雪と楽しむアミューズと地酒
フランスの食文化であるアペロを津軽らしく表現した「七雪アミューズ」は、大間のマグロを贅沢に使用し、こな雪・わた雪・つぶ雪・みず雪・ざらめ雪・こおり雪・かた雪という“七雪”を7種の異なる調理法で表現したひと皿。異なる調理法、食材との組み合わせで大間のマグロの新たな魅力を発見できる。合わせるのは、その日に降る雪の種類から着想を得てセレクトされる青森の地酒。一期一会のマリアージュを楽しもう。
■【特徴3】Koginデザイナーが手がける光のアート「津軽七雪こぎん幻燈」
水庭とかまくらを彩るのは、koginデザイナー・山端家昌(やまはたいえまさ)さんがデザインした「津軽七雪こぎん幻燈」。七つの幻燈は色・模様がすべて異なっており、津軽の伝統工芸「こぎん刺し」の基礎模様である「モドコ」を用いて雪の結晶を表現。日が落ちると、色とりどりのこぎん幻燈が雪景色を照らし、夕食前のひとときを鮮やかに彩る。
■山端家昌さんプロフィール
青森県出身のkoginデザイナー。高校時代に弘前で津軽こぎん刺し模様に出合い、その後津軽こぎん刺しの魅力を発信すべく「kogin.net」を設立。「界 津軽」では、津軽こぎん刺しの技法や模様を、客室インテリアとしても展開している。伝統模様の魅力をベースに意外性のある素材や色を駆使したオリジナルのデザインは、津軽こぎん刺しへの興味を引き寄せ、強く印象づける。
■「津軽七雪かまくらアペロ」概要
期間：2026年2月1日(日)〜28日(土)
料金：1人あたり5000円
含まれるもの：七雪アミューズ1セット、地酒半合(90ミリリットル)
予約：公式サイトにて4日前までに要予約
定員：1日1組限定(1組最大3人まで)
場所：津軽四季の水庭
時間：16時〜17時
対象：宿泊者
※降雪状況により、やむを得ず開催時期や内容が変更・中止となる場合あり
※本アペロの予約がない場合でもかまくら体験は可能
■界 津軽(青森県・大鰐温泉)について
津軽地方の奥座敷にたたずむ、津軽文化が光る宿。歴史ある名湯・大鰐温泉を「津軽かまくら露天風呂」で堪能し、津軽文化と四季を感じる「津軽四季の水庭」で湯涼みを。大間のマグロを地酒とともに味わえる。日本画の巨匠・加山又造さんの壁画「春秋波濤」の前で毎晩開催される津軽三味線の演奏は圧巻。
所在地：青森県南津軽郡大鰐町大鰐字上牡丹森36-1
電話：050-3134-8092(界予約センター)
客室数：40室・チェックイン15時、チェックアウト12時
料金：1泊3万1000円〜(2人1室利用時1人あたり、サービス料込、夕朝食付き)
アクセス：JR大鰐温泉駅から車で5分(無料送迎バスあり・要予約)
■界とは
星野リゾートが全国に23施設を展開する温泉旅館ブランド。「王道なのに、あたらしい。」をテーマに、季節の移ろいや和の趣、伝統を活かしながら現代のニーズに合わせたおもてなしを追求している。また、その地域の伝統文化や工芸を体験する「ご当地楽」や、地域の文化に触れる客室「ご当地部屋」が特徴。2026年夏には長野県・浅間温泉の「界 松本」がリニューアルオープン、2026年春には群馬県・草津温泉に「界 草津」、夏には広島県・宮島口温泉に「界 宮島」が開業予定。
※20歳未満の者の飲酒は法律で禁じられています。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。