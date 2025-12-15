歌手の浜崎あゆみ（47）が“赤ちゃんが2人増えた”ことを報告した。

【映像】浜崎あゆみの息子たち＆引き取られた保護犬

2人の男の子を育てる母親でもある浜崎は、Instagramで、自宅に飾ったツリーと子どもたちの写真と共に「このたった1枚から伝わる 兄弟の性格の違い。静かに見上げる兄 いじり倒す弟」と、紹介していた。

13日は「我が家に赤ちゃんが2人増えて1週間が経とうとしています」とコメントし、生後11カ月のヨークシャーテリア「グミ」と5カ月のトイプードル「ミルク」を紹介した。「グミ」と「ミルク」は生まれた時から障害があり行き場がなく、動物保護施設が預かっていたそうで「そういう状況であればなかなか引き受けてくれるおうちを見つけるのは難しいだろうと思い、我が家に迎えたいと申し出ました。」「非常に複雑な手術が早期に必要なため、高度な技術を要する限られたドクターを探さなければならない状況だったのですが、ありがたいことに年明けには特別な名医の先生が東京にいらして下さりオペを受けられることになりました。」 「グミ、ミルク、私たちのところに来てくれてありがとう」「わたしがママで大変なこともあると思うけど、これからよろしくね」と、新たな“家族”へ感謝の言葉をつづった。

また、ストーリーズでは、「グミとミルクはうちの長男が名付けました！由来は好きな食べ物「グミ」から始まり、しりとりできるようにと（なぜだ？笑）「ミルク」の順で決まりました！」と、明かしている。

これらの投稿に、「読んでて涙が出ました。ほんとにこの子たちは幸せだね。」「手術 うまくいきますように」「命名のエピソードに めっちゃほっこり」「あゆちゃんがママで良かったね」 「愛があふれてる！ステキなBIG familyの誕生だ〜」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）