「ダボッとしすぎるのは苦手」→【GU】にいいのある！ 40・50代が似合う♡「優秀パンツ」

近年のパンツのトレンドは、ゆとりのあるシルエット。しかし、ダボッとルーズになりすぎるのは苦手……。そんなパンツ選びに悩める大人世代に向けて、今回は【GU（ジーユー）】からおすすめの優秀パンツを編集部がセレクト。オフィスコーデにも頼れそうなスラックスから、コーデの外し役にぴったりのカジュアルなスウェットパンツまで、使い回しやすい絶妙シルエットのアイテムをお届けします。

脚線をスラリと整える端正なハイウエストパンツ

【GU】「ヘリンボーンハイウエストパンツZ+E」\2,990（税込・セール価格）

ハイウエストの位置からスラリと伸びるワイドストレートシルエットが、脚線をまっすぐ見せてくれそうなこちらのパンツ。程よくワイドな余白はありつつも、ツータックのおかげで腰まわりがすっきり見えやすいのも大人に嬉しいポイントです。端正なヘリンボーン柄は旬のトラッドテイストなコーデにもマッチ。オンオフ問わずコーデの鮮度を高めてくれそう！

多彩なシーンに寄り添うタック入りの名品パンツ

【GU】「タックワイドパンツ」\2,990（税込）

真面目なオフィスコーデからおしゃれに気合いを入れたい休日コーデまで、多彩なシーンで着回しやすい名品ワイドパンツ。幅が広めに設定されたウエストベルトと2タックから伸びるセンタープレスによって、スマートな印象で穿きこなせそうな一本です。わずかにドレープ感のある風合いも女性らしさを演出。ワイドパンツ初心者というキレイめ派の大人世代は、ぜひこの一本から試してみて。

フレア × バギーシルエットのジーンズで脚線美を強調

【GU】「バギーフレアジーンズ」\2,990（税込）

印象的なバギーシルエットが抜け感を醸し出してくれそうなこちらのジーンズ。膝から裾にかけて広がるフレアラインを組み合わせることでダボッとしすぎず、スタイルアップも狙えるのが魅力です。腰まわりがコンパクトに仕上げられているのも手伝って、潔く脚線美を強調できそう。上半身はややタイトめにまとめると、よりメリハリのある好バランスな着こなしに。

シャレ感UPと楽さを両立させたスウェットパンツ

【GU】「ヘビーウェイトスウェットバレルレッグパンツ」\2,990（税込）

スウェットパンツが外着としても定着した今、シルエットにひと癖ある一本は大人のカジュアルコーデの外し役として重宝しそう。裾にかけて収束するようにカーブしたワイドすぎないバレルレッグシルエットはこなれ感が漂い、スウェットパンツで気になりがちな部屋着感もセーブ。気取らず楽な穿き心地とシャレ見えを両立させてくれるはず。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだちほ