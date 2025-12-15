か、か、かんわいいぃぃぃ♡【3COINS】部屋の雰囲気を変えたい時に！「映えカーテン」

お部屋の雰囲気を少し変えたい時におすすめしたいのが、空間を仕切るのに使えるカーテンです。【3COINS（スリーコインズ）】では、透け感 & 刺繍が可愛い「映えカーテン」がラインナップ中。取り付けるだけで垢抜けも狙えるかも。今回はミモザやパンがあしらわれたカーテンをご紹介。模様替えする際にぜひ取り入れてみて。

花びらや葉の形が映える「刺繍セパレートカーテンミモザ：43 × 150cm」

大きさの異なるミモザの刺繍があしらわれた可愛いカーテン。花びらや葉の形が映えるカーテンは、空間に華やかさを添えてくれそうです。1枚入りで値段は\330（税込）。生地はアイボリーカラーで、馴染みやすさもうかがえます。透け感はありますが、収納のほどよい目隠しとしても使えるかも。

絵本のような雰囲気のある「刺繍セパレートカーテンパンライフ：150 × 43cm」

こちらも透け感があるタイプのカーテン。公式サイトによると「クロワッサンやプレッツェル、本や植物の刺繍」があしらわれていて、絵本のような可愛らしい雰囲気が空間に映えそうです。ほどよいナチュラル感もプラスしてくれそう。1枚入りで値段は\330（税込）。同じデザインのカフェカーテンタイプもあり、揃えればお部屋の統一感も出そうです。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino