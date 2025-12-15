お散歩中にワンコがカラス避けにビビっていたら、パパさんが戦い方のお手本を披露し始めて…？パパさんVSカラス避けのシュールな戦いに爆笑する人が続出し、投稿は記事執筆時点で16万8000回再生を突破。「ジワるw」「元気でたw」「ずっと見ていられる」といった声が寄せられています。

【動画：散歩中、カラス避けを怖がる犬→パパが戦い方のお手本を見せて…シュールすぎる『まさかの光景』】

ワンコがカラス避けにビビってしまったら…

TikTokアカウント「__paripari__」に投稿されたのは、ゴールデンレトリバーの「ベイリー」ちゃんとご家族がお散歩をしていた時の出来事です。田んぼのそばを通った時に、カラス避けの黒いシートを発見したベイリーちゃん。どうやら「何これ！？」とビビっているようで、その場から動かなくなってしまったそう。

そんなベイリーちゃんの様子を見かねて、パパさんが出動。パパさんは「見てろよ？こうやって戦うんだぞ」とばかりにカラス避けの前に行って腰を落としたかと思うと、「わんっ」と低い声で吠えて威嚇したとか！

パパが戦い方のお手本を披露！？

ベイリーちゃんは「え？何やってんの…」と戸惑っているようで、カラス避けに戦いを挑もうとする気配はありません。そこでパパさんはもう一度お手本を見せることに。

まるでゴリラのように地面に手をついてかがみ、ぴょんっとジャンプしてカラス避けに接近！そして「わうわうっ」と威嚇してから、反撃に備えてしゃがんだまま後退り…。あまりにもシュールな光景に、一緒にいたママさんは笑いが止まらなくなってしまったそう。

シュールで愉快な光景に爆笑

その後、パパさんはカラス避けを持ち上げてから「わんっ」と威嚇するという、上級者の戦い方（？）まで披露し始めたとか。そしてベイリーちゃんは結局パパさんの真似はしてくれなかったものの、一緒に立ち向かおうとビクビクしながら頑張っていたそうですよ。ご家族の愉快すぎる散歩風景は、多くの人に笑顔を届けてくれることとなりました。

この投稿には「楽しいご家族」「めっちゃいい旦那さんw」「誰よりも犬らしくて笑う」「動きが犬っていうより、どちらかと言えば猿で死ぬw」「全然真似してくれなくてかわいい」といったコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「__paripari__」には、ベイリーちゃん＆ロットワイラーの「シャル」ちゃん＆パグの「くらげ」ちゃんの日常が投稿されています。3匹の可愛い姿やご家族との愉快なやり取りに元気をもらえるので、ぜひチェックしてみてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「__paripari__」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。