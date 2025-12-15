大型犬を実家に預けたら、おじいちゃんとふたりきりでお留守番することになり…ずっと見ていたくなる「尊い光景」が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で7万3000回再生を突破し、「お利口さん！」「和みました～」といったコメントが寄せられています。

【動画：大型犬を実家に預けたら、おじいちゃんとふたりきりでお留守番することになり…】

今日は実家でお留守番

YouTubeチャンネル「シェパード維桜さん日記」に投稿されたのは、実家に預けられたジャーマンシェパードの「維桜（こはる）」さんの様子。この日は飼い主さんたちがお出かけのため、オジジとオババの暮らす実家でお留守番をするんだそう。

実家でお昼ご飯を一緒に楽しんだ維桜さんは、食後は眠くなってしまったのかウトウト。オババに少しナデナデしてもらって、再びお昼寝。維桜さん、実家でもとっても落ち着いてお留守番できている様子。

オジジと2人きり

すると、オババがお出かけする時間がやってきます。ここからは2人きりでのお留守番ですが、オジジと2人きりになるのは年に1回あるかないかという程度だといいます。しばらくオババを気にしていた維桜さんですが、帰ってこないので諦めて寝てしまったんだとか。

オジジが立ち上がると、ピーピーと何かをオジジに訴えかけている維桜さん。ドアの側で、「みんなをお迎えに行こう」と言っているのでしょうか…？

まったりと時は過ぎ

その後は、寝そべっている維桜さんをオジジがマッサージ。オジジは膝をついて、かなりしっかりとマッサージしてあげていて、維桜さんはとっても気持ちよさそうです。

オジジのマッサージで維桜さんが疲れから復活した頃、飼い主さんたちが無事に帰宅。ぬいぐるみを持ってきて熱烈歓迎です。オジジと2人きりのお留守番で、ずっと見ていたくなる「尊い光景」を見せてくれた維桜さんなのでした。

投稿には「お利口さん！」「和みました～」「お孫さんの様な存在なのかな」「のびのびと幸せいっぱいね」「幸せな日常だね」「おじいちゃんのマッサージ凄い」といったコメントが寄せられています。

維桜さんの賑やかな日常は、YouTubeチャンネル「シェパード維桜さん日記」でチェックすることができます。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「シェパード維桜さん日記」さま

執筆：nagai

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。