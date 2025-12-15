◇NFL 第15週（2025年12月14日）

昨季まで3年連続でスーパーボウルに出場していたチーフスが11季ぶりにプレーオフ（PO）進出を逃した。本拠でのチャージャーズ戦に13―16で敗れて3連敗を喫し、今季6勝8敗でAFCのワイルドカード(WC）争いからも脱落した。

チーフスは3点差を追う第4Q残り2分、エースQBのパトリック・マホームズがパスを投げた直後にタックルを受けて転倒し、左膝を負傷して交代。控えQBのガードナー・ミンシューが出場したが、残り20秒でパスをインターセプトされ望みを断たれた。ミンシューは「勝利をもたらすことができず、チームの希望をつなげられなかったのは悔しい」と話した。アンディ・リード・ヘッドコーチ（HC）によるとマホームズは今後検査を受けるという。

AFC西地区所属のチーフスはリードHC就任3年目の2015年シーズンから10季連続でPOに進出。16年シーズンからは9季連続で地区優勝を果たしていた。18年に先発QBとなったマホームズが圧倒的な攻撃力をけん引し、19年シーズンにはスーパーボウルを50年ぶりに制覇。22、23年シーズンには2連覇も達成した。

しかし、3連覇が懸かっていた昨季スーパーボウルではNFC代表のイーグルスに敗れた。今季は開幕からチャージャーズ、イーグルスと連敗を喫し、11月以降は1勝5敗と失速。後半戦はケガ人も多く、接戦を落とすケースが目立っていた。