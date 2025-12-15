俳優の石原良純（63）が15日、テレビ朝日「羽鳥慎一モーニングショー」に出演。前日発生した福岡市内で2人が刺された事件について語った。

14日午後5時ごろ、福岡市中央区の商業施設内で男女2人が刃物のよう者で刺された。いずれも命に別条はない。男は逃走したが福岡県警は15日、30代の男から事情聴取していると明らかにした。殺人未遂容疑で捜査する。県警によると男は事件への関与を示唆し、犯行に使われたとみられる刃物も発見したとしている。

被害者の男性はアイドルグループ「HKT48」のイベントスタッフ。女性は、現場近くにある「みずほペイペイドーム」で開催された別の男性アイドルグループのライブイベントを訪れていたという。

男性は、同ドームの関係者用駐車場のエレベーターホールにいた男に対し、「ここにいてはいけない」という趣旨の話を伝えたところ、無言で刺された。女性は、ドームの隣にある商業施設内で刺された。同施設には、HKT48の劇場が入っている。

元埼玉県警捜査一課刑事の佐々木成三氏は「男はもともと特定の狙いがあり待ち伏せをしていたとみられる。しかし被害男性に声を掛けられ“もう誰でもいい”と犯行に及んだ可能性がある」と指摘した。

元テレビ朝日社員の玉川徹氏は「関係者入り口に居たということで、佐々木氏の分析はあるだろうなと思う。誰かを狙っていたと。そう考えると、わが身もちょっと怖いなあと感じる。良純さんだってイベントとか行くじゃないですか」と呼びかけた。

石原は「そういうことでさすがに（恐怖を）感じた事はないですよね」と危険を察知した経験はないとしたが、「ただ…だから、それこそ安倍総理の事件は大変なことなんですよ。衆人の中で真ん中にいる人間を狙うことが、まかり通っちゃいけないんですよ」と強調。「銃がなくても、刃物でも十分怖いですからね。狙われたら」と玉川氏も続いていた。