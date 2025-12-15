脳トレにもなるひらがなパズル！ 3つの言葉に共通して入る“ひらがな”を当てるクイズです。答えを見る前に、ぜひチャレンジしてみてください！

3つの言葉に共通して入るひらがなを考える「ひらがなクイズ」！

直感力と言葉の感覚が試される脳トレ問題です。あなたはどれくらいで正解できるでしょうか？

問題：□□こや／かす□□／□□す

□に入るひらがな2文字は何でしょう？

□□こや
かす□□
□□す

答えを見る






正解：てら

正解は「てら」でした。

▼解説
3つの言葉に同じひらがなが入ると、次のようになります。

てらこや（寺子屋）
かすてら（カステラ）
てらす（テラス）

どれも「てら」が共通して入る言葉になっています。こうした共通文字クイズは語彙力アップにも役立ちますよ。
(文:All About ニュース編集部)