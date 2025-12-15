【ひらがなクイズ】空欄に共通するひらがなは？ ちょっとした時間の脳トレに
3つの言葉に共通して入るひらがなを考える「ひらがなクイズ」！
直感力と言葉の感覚が試される脳トレ問題です。あなたはどれくらいで正解できるでしょうか？
□□こや
かす□□
□□す
答えを見る
▼解説
3つの言葉に同じひらがなが入ると、次のようになります。
てらこや（寺子屋）
かすてら（カステラ）
てらす（テラス）
どれも「てら」が共通して入る言葉になっています。こうした共通文字クイズは語彙力アップにも役立ちますよ。
(文:All About ニュース編集部)
正解：てら正解は「てら」でした。
