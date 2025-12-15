モバイルバッテリーの正しい使い方や処分方法を知っていますか？外出時の必需品として持ち歩く人が増える一方で、発火などのトラブルも起きています。



【写真】勤務中にサボってパチンコ→火事で社用車が炎上→営業マンはクビを覚悟した

アンケートによると、モバイルバッテリーの正しい処分方法を「確実に知っている」と回答した人は11.8％にとどまりました。インターネットリサーチのクロス・マーケティング株式会社が、20〜69歳の男女1100人を対象に2025年10月に調べました。



モバイルバッテリーの所有率と持ち歩くかどうかについて尋ねました。所有している人は52.8％で、年代別では20代は52.7％、30代は54.1％、40代は52.7％、50代は51.8％、60代は52.7％で幅広い年齢層が所有しているとみられます。持ち歩く習慣がある人は35.8％年齢層を問わず同様の傾向が見られました。



モバイルバッテリーの所有台数は、1台が58.3％で最も多く、次いで2台が25.7％、3台以上と答えた人は16.0％でした。持ち歩いている台数は、1台が85.0％でした。



3割以上が「特に気にしていない」モバイルバッテリーの正しい使い方

モバイルバッテリーの安全性への意識を尋ねると、最も多かった回答は「特に何も気にしていない」（36.4%）で、「安全性については気になるが、特に使い方や製品を変えてはいない」（23.1%）が続きました。



「信頼できるメーカーの製品を選ぶ」（19.8%）、「高温になる場所に放置しない」（16.3％）、「以前から安全には気をつけていたので、特に変化はない」（15.5％）、「強い衝撃を与えたり、圧力をかけたりしないように気を付ける」（14.9％）など、具体的な対策をあげた人は10％台にとどまりました。



モバイルバッテリーの処分方法「確実に知っている」のは約1割

モバイルバッテリーの正しい処分方法を尋ねたところ、「確実に知っている」人は11.8％にとどまり、「なんとなく知っている」（30.2％）を合わせても半数に届きませんでした。若い世代ほど処分方法を知らない人が多く、20代では7割が「知らない」と回答しました。



具体的な処分方法については、処分方法を知っている人の多くは、「自治体の指定する回収拠点に持ち込む」（27.9％）または「家電量販店に設置された回収ボックスに入れる」（26.4％）と回答しました。



【出典】株式会社クロス・マーケティング／＜モバイルバッテリーに関する調査＞

