¡ÚÂ®Êó¡Û¡Ö¥À¥ó¥×¤¬Å´Ãì¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤¿¡×¥À¥ó¥×¥«ー¤Î²ÙÂæ¤¬Æ»Ï©É¸¼±¤Ë¾×ÆÍ¡¡²ÙÂæ¤ò¾å¤²¤¿¤Þ¤ÞÁö¹Ô¤·¤¿¤«¡Ú15Æü¸áÁ°8»þ40Ê¬¸½ºß¡Û
¤¤ç¤¦¡Ê15Æü¡Ë²¬»³»ÔÃæ¶è¤Î¸©Æ»45¹æ¤Ç¡¢¥À¥ó¥×¥«ー¤Î²ÙÂæ¤¬Æ»Ï©É¸¼±¤Ë¾×ÆÍ¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¡Ú²èÁü①¡Û¤Ë»ö¸Î¸½¾ì¤ÎÃÏ¿Þ¡Ë¡£
¡ÚÃÏ¿Þ¤ò¸«¤ë¡Û»ö¸Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¸½¾ì¤Î¾ì½ê¤Ï
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸áÁ°6»þ20Ê¬¤´¤í¡¢²¬»³»ÔÃæ¶èÁÒÅÄ¤Î¸©Æ»45¹æ¤Ç¡Ö¥À¥ó¥×¤¬Å´Ãì¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÜ·â¤·¤¿¿Í¤«¤é·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥À¥ó¥×¥«ー¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¤Ë¤±¤¬¤ÏÌµ¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï¡¢¥À¥ó¥×¥«ー¤¬²ÙÂæ¤ò¾å¤²¤¿¤Þ¤ÞÁö¹Ô¤·¡¢É¸¼±¤Ë¾×ÆÍ¤·¤¿¤È¤ß¤Æ»ö¸Î¤Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£