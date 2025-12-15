今週の12星座占い「乙女座（おとめ座）」全体運・開運アドバイス【2025年12月15日（月）〜12月21日（日）今週の運勢】
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2025年12月15日（月）〜12月21日（日）「乙女座（おとめ座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！
【乙女座（おとめ座）】
今週は褒められるようなことが起こり、充実感が得られそうです。自分らしさを忘れずに"大きな目標を叶えていきたい"と思えることでしょう。休日は家族と過ごす時間を大切にすると◎ 恋愛面は、家庭的な雰囲気のある人に惹かれるかも。特に自分が苦手な部類の家事ができると頼もしく感じるでしょう。
★ワンポイントアドバイス★
自家用車など日頃から使うことが多い乗り物の点検をしてみて。汚れている部分があれば丁寧に掃除しましょう。
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/
