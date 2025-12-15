東京市場　ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析

オージードル
終値0.6652　高値0.6677　安値0.6633

0.6719　ハイブレイク
0.6698　抵抗2
0.6675　抵抗1
0.6654　ピボット
0.6631　支持1
0.6610　支持2
0.6587　ローブレイク

キーウィドル
終値0.5807　高値0.5821　安値0.5788

0.5856　ハイブレイク
0.5838　抵抗2
0.5823　抵抗1
0.5805　ピボット
0.5790　支持1
0.5772　支持2
0.5757　ローブレイク

ドルカナダ
終値1.3772　高値1.3795　安値1.3754

1.3834　ハイブレイク
1.3815　抵抗2
1.3793　抵抗1
1.3774　ピボット
1.3752　支持1
1.3733　支持2
1.3711　ローブレイク