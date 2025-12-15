東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析
オージードル
終値0.6652 高値0.6677 安値0.6633
0.6719 ハイブレイク
0.6698 抵抗2
0.6675 抵抗1
0.6654 ピボット
0.6631 支持1
0.6610 支持2
0.6587 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5807 高値0.5821 安値0.5788
0.5856 ハイブレイク
0.5838 抵抗2
0.5823 抵抗1
0.5805 ピボット
0.5790 支持1
0.5772 支持2
0.5757 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3772 高値1.3795 安値1.3754
1.3834 ハイブレイク
1.3815 抵抗2
1.3793 抵抗1
1.3774 ピボット
1.3752 支持1
1.3733 支持2
1.3711 ローブレイク
