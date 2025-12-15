今回は、異常なくらい食べてしまう「食い尽くし系」の夫にあきれ、別居したエピソードを紹介します。

妊娠中で栄養をちゃんととる必要があるのに…

「いわゆる食い尽くし系で、家のものを何でも食べちゃうウチの夫。私は今妊娠中なのですが、夫は私の食事まで食べてしまうので、強めに注意したんです。

すると、『まったく食べてないわけじゃないだろ？』『ちゃんとお腹が大きくなってるし大丈夫だよ』と開き直ってきたんです。さらに、『そんな文句言うならもっと作ればいいじゃん』『俺の何が悪いんだよ！』とも言ってきて……。でもそういう問題じゃなく、作ったら作った分だけ夫が食べちゃうんですよね……。

夫には何を言っても無駄だと思い、一緒にいるとストレスになるだけなので、今別居中です」（体験者：20代女性・主婦／回答時期：2025年9月）

▽ 夫の言動からは、妊娠中の妻をいたわる気持ちがまったく感じられないですね。この女性は子供が生まれた後に家に戻るかどうか、悩み中だそうです。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。