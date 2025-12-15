指揮官「過去3試合から彼は大きな自信を得るべき」…田中碧が2試合ぶり先発復帰のリーズ、敵地で追いつきドロー
[12.14 プレミアリーグ第16節 ブレントフォード 1-1 リーズ]
リーズは14日、プレミアリーグ第16節のブレントフォード戦を1-1で引き分けて3試合負けなしとなった。MF田中碧は2試合ぶりの先発出場となったが、3試合連続ゴールは生まれなかった。
田中は今月3日のチェルシー戦でプレミアリーグ初ゴールを奪うと、続く同6日のリバプール戦では後半アディショナルタイムに同点ゴールを決めていた。ただリバプール戦は初ゴールを奪って迎えた一戦ではあったもののベンチスタートだった。
それでも田中は今節、チェルシー戦以来となる先発出場になった。現地メディア『ヨークシャー・ポスト』によると、ダニエル・ファルケ監督は試合前会見で、先発出場した11月29日のマンチェスター・シティ戦(●2-3)を含めながら「彼にとって重要な1週間だった」と田中の最近のプレーを高評価し、リバプール戦で先発から外れたことは「タフな1週間では出場時間を管理する計画がある」と説明。「途中出場で試合に良い影響を与えられることを期待していた。彼はそれを実現したよ」と称え、過密日程でのコンディション調整が理由でベンチスタートだったことを明らかにした。
その上で指揮官は、田中は非保持の際に勢いよくプレスにいきがちだと指摘し、課題もあることを示している。もっともファルケ監督は「彼のパフォーマンスは非常に印象的で、我々全員が碧を愛している」とコメント。田中がプレミアリーグ初挑戦であり、海外の国内リーグで1部を戦うことさえ初めてという中で「特に過去3試合から彼は大きな自信を得るべきであり、彼は我々にとって重要な選手だ」と力を込めていた。
田中はそうして再び先発に入ったブレントフォード戦で73分間のプレーとなった。ただ直近の試合と比較すると存在感を発揮しきれなかった一戦に。リーズは相手がボールを持った際に構えたこともあって、田中のプレスから連動した守備でボールを奪取するようなシーンも限られた。
0-0で折り返した後半3分には左CKのこぼれ球に田中が反応し、ペナルティエリア手前から右足ダイレクトシュートを放ったが枠の左に外れた。すると後半25分、ブレントフォードがスルーパスでリーズの左サイドを突破すると、相手に当たった折り返しをMFジョーダン・ヘンダーソンが押し込んで先制。田中はスルーパスの出し手に対して寄せきれなかったようにも見えた。直後の同28分、田中は交代となった。
追いかける展開になったリーズだが、後半37分にFWウィルフリード・ニョントのクロスをFWドミニク・カルバート・ルーウィンが頭で合わせて同点。敵地で勝ち点1を獲得し、4連敗から1勝2分けの3試合負けなしとなった。
