人気レースクイーンの霧島聖子（34）が15日までに自身のインスタグラムを更新。白＆ブルーのミニスカコス姿を披露した。

「2025 WAKO'S GIRLS卒業撮影会 今シーズンラストの活動を見届けて下さった皆さん ありがとうございました！！2019年以来6年ぶりにWAKO'S GIRLSに復帰し、そしてサーキットに復活したWAKO'Sカラーのマシンを応援する事ができた今年は私にとって特別な1年でした…！」とつづり、青と白のミニスカコスチューム姿の写真をアップ。

そして、「当時のチームメイトであるメグメグとちむちむ、新たに仲間になったヒロにゃん、このメンバーで活動できて本当に嬉しかった」と心境を明かし、「WAKO'S GIRLSの活動を通してかけがえのない思い出が増えていきます 1年間ありがとうございました」と感謝した。

この投稿にフォロワーらからは「かわぃ〜」「かわぃすぎる」「美女」「今まで沢山のクイーン見てきたけど聖子さんだけは飛び抜けた甘えん女子です。猫ちゃんみたいにね」「かわいいです〜」などの声が寄せられている。

霧島は、大阪府出身で、愛称は「せいこっこ」。今年2月に発売された人気ゲームシリーズ最新作「龍が如く8外伝 Pirates in Hawaii」に出演している。2021年に「ミスFLASHグランプリ」を受賞。スーパーGTデビュー10年目の今年は3カテゴリーでレースアンバサダーを務めている。

特技は歌で「RENNA」名義で歌手としても活動している。公式プロフィルは、身長1メートル65、スリーサイズはB86・W60・H88。血液型はAB。